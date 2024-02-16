Буданов розповів про стан дружини після отруєння й анонсував "дії у відповідь на території РФ"

Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, як почувається його дружина Маріанна після отруєння важкими металами . Крім того, він зізнався, чи знає, хто відповідальний за цей замах.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю французькому виданню Libération розповідає, про що саме повідомив Буданов.

Як почувається дружина Буданова

На запитання щодо поточного стану Маріанни Буданової очільник ГУР відповів: "Моя дружина почувається краще".

Водночас він зауважив, що "не ковтав отрути".

"Мені важко сказати, чи це був замах на мене... Але я вже пережив багато замахів і, мабуть, переживу ще багато", - додав чоловік.

Хто відповідальний за замах на Маріанну Буданову

На запитання, чи знає він, хто відповідальний за це отруєння, Буданов відповів: "Звичайно!".

"Я думаю, що найближчим часом ви побачите дії у відповідь на території Росії, і всі це зрозуміють", - наголосив головний розвідник.

Що відомо про замах на Маріанну Буданову

Наприкінці листопада 2023 року у ЗМІ з'явилась інформація, що дружину Буданова отруїли важкими металами.

Згодом повідомлялося, що Маріанна перебувала у лікарні та завершувала курс лікування. Уточнювалося, що жінку могли отруїти миш'яком та ртуттю.

Водночас не було відомо, чи це було разове отруєння, чи дружину начальника ГУР труїли впродовж певного часу - порційно.

Повідомлялося також, що легкі симптоми отруєння мають ще декілька співробітників Головного управління розвідки.

За фактом події триває розслідування.