Буданов рассказал о состоянии жены после отравления и анонсировал "ответные действия на территории РФ"

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, как чувствует себя его жена Марианна после отравления тяжелыми металлами . Кроме того он признался, знает ли, кто ответственен за это покушение.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью французскому изданию Libération рассказывает, о чем сообщил Буданов.

Как чувствует себя жена Буданова

На вопрос о текущем состоянии Марианны Будановой глава ГУР ответил: "Моя жена чувствует себя лучше".

В то же время он отметил, что "не глотал яда".

"Мне трудно сказать, было ли это покушение на меня... Но я уже пережил много покушений и, пожалуй, переживу еще много", - добавил мужчина.

Кто ответственен за покушение на Марианну Буданову

На вопрос, знает ли он, кто ответственен за это отравление, Буданов ответил: "Конечно!"

"Я думаю, что в ближайшее время вы увидите ответные действия на территории России, и все это поймут", - подчеркнул главный разведчик.

Что известно о покушении на Марианну Буданову

В конце ноября 2023 года в СМИ появилась информация, что жену Буданова отравили тяжелыми металлами.

Позже сообщалось, что Марианна находилась в больнице и завершала курс лечения. Уточнялось, что женщину могли отравить мышьяком и ртутью.

В то же время не было известно, было ли это разовое отравление, или же жену начальника ГУР травили в течение определенного времени - порционно.

Сообщалось также, что легкие симптомы отравления имеют еще несколько сотрудников Главного управления разведки.

По факту происшествия идет расследование.