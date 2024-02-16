Буданов рассказал о состоянии жены после отравления и анонсировал "ответные действия на территории РФ"
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, как чувствует себя его жена Марианна после отравления тяжелыми металлами. Кроме того он признался, знает ли, кто ответственен за это покушение.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью французскому изданию Libération рассказывает, о чем сообщил Буданов.
Как чувствует себя жена Буданова
На вопрос о текущем состоянии Марианны Будановой глава ГУР ответил: "Моя жена чувствует себя лучше".
В то же время он отметил, что "не глотал яда".
"Мне трудно сказать, было ли это покушение на меня... Но я уже пережил много покушений и, пожалуй, переживу еще много", - добавил мужчина.
Кто ответственен за покушение на Марианну Буданову
На вопрос, знает ли он, кто ответственен за это отравление, Буданов ответил: "Конечно!"
"Я думаю, что в ближайшее время вы увидите ответные действия на территории России, и все это поймут", - подчеркнул главный разведчик.
Что известно о покушении на Марианну Буданову
В конце ноября 2023 года в СМИ появилась информация, что жену Буданова отравили тяжелыми металлами.
Позже сообщалось, что Марианна находилась в больнице и завершала курс лечения. Уточнялось, что женщину могли отравить мышьяком и ртутью.
В то же время не было известно, было ли это разовое отравление, или же жену начальника ГУР травили в течение определенного времени - порционно.
Сообщалось также, что легкие симптомы отравления имеют еще несколько сотрудников Главного управления разведки.
По факту происшествия идет расследование.
Напомним, ранее мы рассказывали, что известно о Марианне Будановой и ее жизни.
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