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Українці про отруєння дружини Буданова: "Не заздрю я тепер самкам головних ФСБшників!"

Україна, Вівторок 28 листопада 2023 13:33
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Українці про отруєння дружини Буданова: "Не заздрю я тепер самкам головних ФСБшників!" Маріанну Буданову отруїли (фото: facebook.com/Novynarnia)
Автор: Юлія Гаюк

Сьогодні, 28 листопада, стало відомо про те, що дружину Кирила Буданова Маріанну отруїли важкими металами. Наразі вона завершує курс лікування. Однак українці сприйняли таку новину по-різному.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало реакції українців на інформацію про отруєння дружини очільника ГУР МО.

Що думають українці

  • "Походу скоро підуть новини про купу дохлих рос*ян десь у Москві"
  • "У цієї отрути мо*кальськє коріння. Треба вби*ати російських агентів! Співчуваю дружині Кирила!"
  • "Вона повинна викарапкатися!"
  • "Нехай одужує! Схоже, скоро в акваріумі Буданова з'явиться чиясь голова…"
  • "Комусь скоро оформлять "Кривавого орла"...
  • "Скорішого одужання дружині! Сили і терпіння всій родині!"
  • "Як ви думаєте: хто вмре через отруєння дружини Буданова?"
  • "Ну капець. Вони труять членів родини наших військових, а партнери ще думають, треба передавати Україні російські активи, чи ні..."
  • "Х*рово бути Будановим. Довіряти людям взагалі важко. Життя озираючись - це пздць. Він важку ціну платить..."
  • "Якщо бункерний щур думає, що отруєння - єдиний козир у його рукаві, він сильно помиляється. У цю гру можна грати удвох"
  • "Ох, не заздрю я тепер самкам головних ФСБшників!"

Довідка

Маріанна Буданова відчула погіршення самопочуття, після чого її госпіталізували. Їй діагностували отруєння важкими металами, які не використовують ані в побуті, ані у військовій справі. Тому їхнє використання може свідчити про спробу отруєння.

Наразі вже завершується курс лікування, далі Маріанна буде під наглядом лікарів.

Стосовно самого Кирила Буданова, то з ним усе гаразд, ознак отруєння не виявлено.

Раніше ми детально розповідали, хто така Маріанна Буданова та чим вона займається.

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ГУР КИрило Буданов