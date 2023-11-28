Українці про отруєння дружини Буданова: "Не заздрю я тепер самкам головних ФСБшників!"
Сьогодні, 28 листопада, стало відомо про те, що дружину Кирила Буданова Маріанну отруїли важкими металами. Наразі вона завершує курс лікування. Однак українці сприйняли таку новину по-різному.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало реакції українців на інформацію про отруєння дружини очільника ГУР МО.
Що думають українці
- "Походу скоро підуть новини про купу дохлих рос*ян десь у Москві"
- "У цієї отрути мо*кальськє коріння. Треба вби*ати російських агентів! Співчуваю дружині Кирила!"
- "Вона повинна викарапкатися!"
- "Нехай одужує! Схоже, скоро в акваріумі Буданова з'явиться чиясь голова…"
- "Комусь скоро оформлять "Кривавого орла"...
- "Скорішого одужання дружині! Сили і терпіння всій родині!"
- "Як ви думаєте: хто вмре через отруєння дружини Буданова?"
- "Ну капець. Вони труять членів родини наших військових, а партнери ще думають, треба передавати Україні російські активи, чи ні..."
- "Х*рово бути Будановим. Довіряти людям взагалі важко. Життя озираючись - це пздць. Він важку ціну платить..."
- "Якщо бункерний щур думає, що отруєння - єдиний козир у його рукаві, він сильно помиляється. У цю гру можна грати удвох"
- "Ох, не заздрю я тепер самкам головних ФСБшників!"
Довідка
Маріанна Буданова відчула погіршення самопочуття, після чого її госпіталізували. Їй діагностували отруєння важкими металами, які не використовують ані в побуті, ані у військовій справі. Тому їхнє використання може свідчити про спробу отруєння.
Наразі вже завершується курс лікування, далі Маріанна буде під наглядом лікарів.
Стосовно самого Кирила Буданова, то з ним усе гаразд, ознак отруєння не виявлено.
Раніше ми детально розповідали, хто така Маріанна Буданова та чим вона займається.