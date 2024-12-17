"Будь здоров!" чи "Будь здоровий"? Чому більшість людей помиляються під час цього побажання

Значення фрази "Будь здоровий!"

Одне з найбільш поширених побажань, яке ми використовуємо в Україні, - це "Будь здоров!" або "Будьте здорові!". Проте багато хто, зокрема в повсякденному спілкуванні, говорить "Будь здоровий". Чому ж це є помилкою?

У словнику української мови (СУМ) вказано, що фраза "Будь здоров!" ("Будь здоровий, Будьте здорові!") - це насправді не побажання при чханні, а ввічлива форма прощання.

"Бувай (будь, бувайте, будьте, іди, зоставайся, ходи) здоров (здоровий, здорова, здорові) - усталена форма прощання.

Приклад:

"Бувай здоров, Миколо! - кричав Боженко з вагона. - Будь здоров, старина. Бережи хлопців! - крикнув Щорс (Олександр Довженко, 1958)

"Мотря взяла гребінь, поцілувалася з кумою і подалась до дверей. - Будьте здорові! - Ідіть здорові!" (Леся Українка, 1952).

У деяких випадках схожу фразу використовують для привітання, наприклад: "Здоров був!"

Приклад:

"Степане? Ти? Здоров був! - зачув він голос Недайводи" (Олесь Досвітній, 1959)

"Здорова будь, моя Марійко. Я не писав тобі давно" (Володимир Сосюра,1957)

"Добривечір вам! з понеділком будьте здорові! - сказали бурлаки до хазяїна" (Нечуй-Левицький, 1956).

А що потрібно казати при чханні

Дехто вважає, що бажати здоров'я, коли людина чхнула - це ввічливо. Буває й так, що люди ображаються, якщо їм у такі моменти здоров'я ніхто не бажає.

Однак думки стосовно того, чи потрібно бажати здоров'я після того, як людина чхнула - розходяться.

Традиція бажати людині здоров'я при чханні була ще за часів античності. Таке побажання пов'язували з чумою, і фраза "Будь здоровий!" була попередженням про хворобу. Власне, і зараз таке побажання має таке ж саме значення.

У колі сім'ї, з близькими людьми, з друзями - таке побажання використовувати доречно. А от у діловому етикеті не варто - це можуть сприйняти за порушення правил. Краще проігнорувати.

І правильно казати українською - "Будь здоровий!"