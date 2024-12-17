"Будь здоров!" или "Будь здоровий"? Почему большинство людей ошибаются во время этого пожелания

Каждый из нас хотя бы раз в жизни говорил или слышал пожелание "Будь здоровий!". Однако правильно ли мы это говорим? Оказывается, что многие люди ошибаются в таком распространенном выражении, даже не догадываясь об этом. Давайте разберемся, почему именно.
Что на самом деле означает фраза "Будь здоровий!" и в каких случаях ее использовать правильно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Одно из наиболее распространенных пожеланий, которое мы используем в Украине, - это "Будь здоров!" или "Будьте здорові!". Однако многие, в частности в повседневном общении, говорят "Будь здоровий". Почему же это является ошибкой?
В словаре украинского языка (СУМ) указано, что фраза "Будь здоров!" ("Будь здоровий, Будьте здорові!") - это на самом деле не пожелание при чихании, а вежливая форма прощания.
"Бувай (будь, бувайте, будьте, іди, зоставайся, ходи) здоров (здоровий, здорова, здорові) - устоявшаяся форма прощания.
Пример:
В некоторых случаях похожую фразу используют для приветствия, например: "Здоров був!"
Пример:
Некоторые считают, что желать здоровья, когда человек чихнул - это вежливо. Бывает и так, что люди обижаются, если им в такие моменты здоровья никто не желает.
Однако мнения относительно того, нужно ли желать здоровья после того, как человек чихнул - расходятся.
Традиция желать человеку здоровья при чихании была еще во времена античности. Такое пожелание связывали с чумой, и фраза "Будь здоров!" была предупреждением о болезни. Собственно, и сейчас такое пожелание имеет такое же значение.
В кругу семьи, с близкими людьми, с друзьями - такое пожелание использовать уместно. А вот в деловом этикете не стоит - это могут принять за нарушение правил. Лучше проигнорировать.
И правильно говорить по-украински - "Будь здоровий!"
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При написании материала использованы источники: Украинское правописание 2019, Толковый словарь украинского языка, Gazeta, Словарь украинского языка.