"Будь ласка" чи "прошу"? Як насправді сказати українською правильно

В українській мові існує два варіанти відповіді на дякування, які використовуються дуже часто в розмовах - це "будь ласка" та "прОшу".

"ПрОшу - це етикетна формула, те ж саме, що і "будь ласка". До речі, словом "прОшу" краще відповідати на подяку, коли ваша послуга була незначною, адже "прОшу" звучить скромніше, ніж "будь ласка", - підкреслює мовознавець.

Авраменко пояснив, що слова "прОшу" та "будь ласка" є еквівалентними у вживанні, або іншими словами, можуть використовуватися в мовленні як синоніми.

Однак, кожне з цих слів має свою відмінність від іншого. Крім того, мовознавець зазначив, що слід уникати плутанини між словами "прОшу" та "прошУ", оскільки зміна наголосу також змінює їхнє значення.

"ПрошУ вживаємо тоді, коли висловлюємо прохання, спонукаємо до дії. Наприклад, прошУ говорити тихіше, прошУ читати", - зазначив Авраменко.

Пам'ятаємо, що "будь ласка" правильно пишеться - окремо. Неправильне написання цього словосполучення є дуже поширеною помилкою в сучасному письмі.

І між словами "дякую" та "спасибі" є різниця. Вдячність можна висловлювати словом "спасибі", яке живе у наших пам'ятках з XVI століття. А слово "дякую" ширше використовується як етикетна форма висловлення подяки.