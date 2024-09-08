П'ять милозвучних та забутих слів в українській мові, які вразять вашого співрозмовника
В українській мові є безліч слів, які не лише виражають думки, але й роблять наше мовлення більш живим і мелодійним. Ці чудові вирази, які збагачують мову і роблять спілкування ще приємнішим. І дуже багато таких слів незаслужено забуті.
Які забуті слова зроблять вашу більш милозвучною, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Gazeta.
Балаканина
Багатослівна розмова, що триває протягом тривалого часу, може бути названою балаканиною. Цей термін часто застосовують для опису довгих бесід або суперечок, у яких учасники не можуть досягти спільної згоди.
Виднокрай
Це слово використовується для позначення уявної лінії, що розмежовує небо і землю. Воно з'явилося на початку двадцятого століття, але було заборонено під час радянської влади.
Манівцем
В українській мові це слово вживається для позначення обхідної дороги чи шляху у переносному значенні. Зазвичай його можна зустріти в усній народній творчості - у казках, легендах, думах чи піснях. Також його активно використовували українські поети, аби зробити свої вірші співучими та мелодійними.
Уторопати
Це слово вживається для позначення розуміння або осягнення чогось. Також існує його варіант - "второпати".
Поспіхом
Це українське слово означає дію, виконану дуже швидко. Воно може мати негативний відтінок, вказуючи на те, що щось зроблено поспіхом і, відповідно, недбало.
Раніше ми писали про те, як без суржика сказати "лєснічна площадка" та "замочна скважина.
А також згадували, чому українці часто роблять помилку зі словом "вітати" та коли його казати доречно.