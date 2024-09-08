П'ять милозвучних та забутих слів в українській мові, які вразять вашого співрозмовника

В українській мові є безліч слів, які не лише виражають думки, але й роблять наше мовлення більш живим і мелодійним. Ці чудові вирази, які збагачують мову і роблять спілкування ще приємнішим. І дуже багато таких слів незаслужено забуті.

Які забуті слова зроблять вашу більш милозвучною, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Gazeta .

Балаканина

Багатослівна розмова, що триває протягом тривалого часу, може бути названою балаканиною. Цей термін часто застосовують для опису довгих бесід або суперечок, у яких учасники не можуть досягти спільної згоди.

Виднокрай

Це слово використовується для позначення уявної лінії, що розмежовує небо і землю. Воно з'явилося на початку двадцятого століття, але було заборонено під час радянської влади.

Манівцем

В українській мові це слово вживається для позначення обхідної дороги чи шляху у переносному значенні. Зазвичай його можна зустріти в усній народній творчості - у казках, легендах, думах чи піснях. Також його активно використовували українські поети, аби зробити свої вірші співучими та мелодійними.

Уторопати

Це слово вживається для позначення розуміння або осягнення чогось. Також існує його варіант - "второпати".

Поспіхом

Це українське слово означає дію, виконану дуже швидко. Воно може мати негативний відтінок, вказуючи на те, що щось зроблено поспіхом і, відповідно, недбало.