"Без толку" чи "з толком": як сказати українською поширену фразу без суржика
В українській розмовній мові можна часто почути вислови "з толком", "без толку", "буде толк" та інші. Але у таких фразах українці часто припускаються помилок та використовують суржик або росіянізми.
Як правильно сказати поширені фрази українською і не робити помилок, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис освітнього порталу "Мова - ДНК нації".
Українці часто з помилкою використовують фрази, де є слово "толк" - "говорити з толком", "робити з толком" або "без толку". І це - російська калька, яку використовувати не варто, бо в українській мові є свої відповідники.
"Можна сказати: говорити чи робити до пуття, до ладу, з розумом", - пояснюється у дописі.
А ще не варто зловживати "толком" і в інших зворотах, оскільки в українській мові є свої питомі вислови.
Без толку - без пуття, без ладу, безглуздо
Где ум, там и толк - де голова, там і розум
Дать толк чему - дати лад чому, довести до пуття щось, дати раду чомусь
Знать (понимать) толк в чем - розумітися (знатися) на чому
Из него толк выйдет (будет) - з нього будуть люди, з нього буде пуття
Сбить с толку кого - спантеличити кого, збити з пантелику кого, затуркати кого (голову кому), забити баки кому
Старый волк знает толк - вовк старий не лізе до ями
Что из него толку? - який з нього пожиток?
Шуму много, а толку мало - галасу багато, а діла мало, діла на копійку, а балачок на карбованець, хвальби повні торби, а в торбах нема нічого
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