Будь готов отгребать, как Янукович: в сети отреагировали на идею люстрации от Зеленского

После того, как президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении предложил люстрировать всех чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, соцсети взорвались постами о мягко говоря странном намерении главы страны.

"Я каждый день общаюсь с чиновниками разных уровней - это безнадежный диагноз: бело-синие, красно-белые, оранжевые … На самом деле они все одной масти, им все фиолетово… Я ломаю голову, что с ними со всеми делать…Наименьшее, что можно сделать сейчас, навсегда избавить их возможности принимать участие в управлении государства. Мы предлагаем ужесточить люстрацию", - произнес Зеленский на видео.

Так, например, Семен Кабакаев пишет, что президент "горделивый и наглый хам" предложил люстрировать всех, кто был на Майдане и защищал Украину.

"Надменный, напыщенный, наглый хам, который начал разговаривать на жаргоне. Заявил, что все надо люстрировать. Всех, кто был на Майдане, всех, кто защищал Украину от РФ. Всех, кто взял на себя ответственность и пошел менять страну. С ошибками или нет, но сделано было много. А теперь это получается и начинает рассказывать, как он зачистит конкурентов и думает на кого их обменять. Ты кто такой, чтобы так говорить и думать !? Я не могу сказать, что мне все нравились во власти, многих бы я заменил. Но мы все играли по правилам и делали все по закону, он решил вновь наплевать на конституцию и сделать все под себя", - написал Кабакаев.

Семен отметил, что такая идея уже приходила в голову Портнова, а теперь Зеленский решил взять дело в свои руки.

"На Майдане все были за отмену монополии президента, он ее восстанавливает. Европейские принципы и стандарты, нет, не слышали, мы здесь сделаем свои стандарты и свой квартал! Об этой идее давно говорил Портнов, и обещал ее воплотить в жизнь. Теперь приходит СЭ и ее воплощает. Когда вступил в команду людей Януковича и ставленников с РФ, будь готов и выгребать как Янукович.

Скриншот поста (facebook.com/kabakaevsemen)

Журналист Милан Лелич считает, что чувство меры - это очень важное качество, его отсутствие довело до беды уже не одного политика. Об этом он написал лаконичный пост на своей Facebook-странице.

Скриншот поста (facebook.com/milan.lelich)

Пользователи сети уверены, популизм президента Владимира Зеленского достиг апогея.

"По-моему, у Владимира Александровича при вхождении в образ Лукашенко подотказали тормоза. Люстрировать всех с 23 февраля 2014 - это классно, но куда же теперь Данилюка девать, вместе с Абромавичусом? А вообще, конечно, популизм на марше", - написал журналист Сергей Щербина.

Он подразумевал своим постом, что именно глава МВД помог Зеленскому прийти к власти.

Скриншот поста (facebook.com/shcherbinas)

"Люстрировать всех чиновников высшего звена, кто работал с 23 февраля 2014 года", - заявил Владимир Зеленский."Ну ах*еть теперь", - хором ответили Данилюк и Абромавичус", - написал Денис Гороховский.

Скриншот поста (facebook.com/den.gorohovsky)

Напомним, что Александр Данилюк является секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, а Айварас Абромавичус недавно возглавил наблюдательный совет государственного концерна "Укроборонпром". Эти люди являются соратниками Владимира Зеленского и поэтому реакция сети на такое заявление Зеленского неоднозначная.

Как ранее сообщалось, Зеленский предложил люстрировать Порошенко и его топ-чиновников. По его словам, люстрировать также предлагается народных депутатов Украины и членов правительства этого периода.