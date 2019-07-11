Будь готовий відгрібати, як Янукович: в мережі відреагували на ідею люстрації від Зеленського

Після того, як президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні запропонував люструвати всіх чиновників, які займали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року, соцмережі вибухнули постами про, м'яко кажучи дивний намір голови країни.

"Я кожен день спілкуюся з чиновниками різних рівнів - це безнадійний діагноз: біло-сині, червоно-білі, помаранчеві ... насправді вони всі однієї масті, їм все фіолетово... Я ламаю голову, що з усіма ними робити...Найменше, що можна зробити зараз, назавжди позбавити їх можливості брати участь в управлінні держави. Ми пропонуємо посилити люстрацію", - сказав Зеленський на відео.

Так, наприклад, Семен Кабакаєв пише, що президент "гордовитий і нахабний хам" запропонував люструвати всіх, хто був на Майдані і захищав Україну.

"Гордовитий, пихатий, нахабний хам, який почав розмовляти на жаргоні. Заявив, що все треба люструвати. Всіх, хто був на Майдані, всіх, хто захищав Україну від РФ. Всіх, хто взяв на себе відповідальність і пішов міняти країну. З помилками чи ні, але зроблено було багато. А тепер це виходить і починає розповідати, як він зачистить конкурентів і думає на кого їх обміняти. Ти хто такий, щоб так казати й думати !? Я не можу сказати, що мені подобалися всі у владі, багатьох я б замінив. Але ми всі грали за правилами і робили все за законом, він вирішив знову наплювати на конституцію і зробити все під себе", - написав Кабакаев.

Семен зазначив, що така ідея вже приходила в голову Портнова, а тепер Зеленський вирішив взяти справу у свої руки.

"На Майдані всі були за скасування монополії президента, він відновлює її. Європейські принципи і стандарти, ні, не чули, ми тут зробимо свої стандарти і свій квартал! Про цю ідею давно говорив Портнов, і обіцяв її втілити в життя. Тепер приходить СЕ і її втілює. Коли вступив в команду людей Януковича і ставлеників з РФ, будь готовий і вигрібати як Янукович.

Скріншот поста (facebook.com/kabakaevsemen)

Журналіст Мілан Лєліч вважає, що почуття міри - це дуже важлива якість, його відсутність довело до біди вже не одного політика. Про це він написав лаконічний пост на своїй Facebook-сторінці.

Скріншот поста (facebook.com/milan.lelich)

Користувачі мережі впевнені, популізм президента Володимира Зеленського досяг апогею.

"По-моєму, у Володимира Олександровича при входженні в образ Лукашенко подотказали гальма. Люструвати всіх з 23 лютого 2014 - це класно, але куди ж тепер Данилюка подіти, разом з Абромавичусом? А взагалі, звичайно, популізм на марші", - написав журналіст Сергій Щербина.

Він мав на увазі своїм постом, що саме глава МВС допоміг Зеленському прийти до влади.

Скріншот поста (facebook.com/shcherbinas)

"Люструвати всіх чиновників вищої ланки, хто працював з 23 лютого 2014 року", - заявив Володимир Зеленський."Ну ах*еть тепер", - хором відповіли Данилюк і Абромавічус", - написав Денис Гороховський.

Скріншот поста (facebook.com/den.gorohovsky)

Нагадаємо, що Олександр Данилюк є секретарем Ради національної безпеки і оборони України, а Айварас Абромавічус нещодавно очолив наглядову раду державного концерну "Укроборонпром". Ці люди є соратниками Володимира Зеленського і тому в мережі на таку заяву Зеленського реакція неоднозначна.

Як раніше повідомлялося, Зеленський запропонував люструвати Порошенко та його топ-чиновників. За його словами, люструвати також пропонується народних депутатів України та членів уряду цього періоду.