У Бучі побудують фабрику-кухню: що це і для чого (фото)

Фабрика-кухня - це нове підприємство, яке годуватиме навчальні заклади трьох навколишніх громад: Бучанської, Немішаївської та Бородянської.
Фабрика зможе виготовляти щодня 10 000 порцій гарячого харчування на день.
Про це повідомляє Олена Зеленська на своїй сторінці в Instagram.
З ініціативою збудувати таку фабрику виступив меценат Говард Баффет. Таким чином планують повернути реформу шкільного харчування в Україні у воєнний час, а ще це частина плану відновлення України.
Перша леді пише, що ще на початку навчального року вони з паном Говардом і командою Національної асоціації громадського харчування відвідали Бучу, і це підприємство - це перший результат.
Меценат Говард Баффет (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
"Для старту робіт усе готово: відведено земельну ділянку, розроблено технологічний проєкт і планувальні рішення та проведено детальний аудит 31 школи трьох територіальних громад, що потребують забезпечення повноцінним харчуванням", - йдеться у повідомленні.
Також Зеленська додає, що на літо запланували монтаж обладнання та підготовку працівників, щоб новий 2023 навчальний рік підприємство зустріло вже робочим.
Так виглядатиме фабрика-кухня (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Раніше Олена Зеленська розповіла, як їхня сім'я переживала перші дні війни.
Дивіться також, як відроджуються деокуповані міста Київської області.