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У Бучі побудують фабрику-кухню: що це і для чого (фото)

Фабрику-кухню планують відкрити наступного навчального року (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Автор: Юлія Гаюк

Фабрика-кухня - це нове підприємство, яке годуватиме навчальні заклади трьох навколишніх громад: Бучанської, Немішаївської та Бородянської.

Фабрика зможе виготовляти щодня 10 000 порцій гарячого харчування на день.

Про це повідомляє Олена Зеленська на своїй сторінці в Instagram.

З ініціативою збудувати таку фабрику виступив меценат Говард Баффет. Таким чином планують повернути реформу шкільного харчування в Україні у воєнний час, а ще це частина плану відновлення України.

Перша леді пише, що ще на початку навчального року вони з паном Говардом і командою Національної асоціації громадського харчування відвідали Бучу, і це підприємство - це перший результат.

Меценат Говард Баффет (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Для старту робіт усе готово: відведено земельну ділянку, розроблено технологічний проєкт і планувальні рішення та проведено детальний аудит 31 школи трьох територіальних громад, що потребують забезпечення повноцінним харчуванням", - йдеться у повідомленні.

Також Зеленська додає, що на літо запланували монтаж обладнання та підготовку працівників, щоб новий 2023 навчальний рік підприємство зустріло вже робочим.

Так виглядатиме фабрика-кухня (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Раніше Олена Зеленська розповіла, як їхня сім'я переживала перші дні війни.

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