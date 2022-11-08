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В Буче построят фабрику-кухню: что это и зачем (фото)

Фабрику-кухню планируют открыть в следующем учебном году (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Автор: Юлия Гаюк

Фабрика-кухня - это новое предприятие, которое будет кормить учебные заведения трех окружающих общин: Бучанской, Немишаевской и Бородянской.

Фабрика сможет производить ежедневно 10 000 порций горячего питания в день.

Об этом сообщает Елена Зеленская на своей странице в Instagram.

С инициативой построить такую фабрику выступил меценат Говард Баффет. Таким образом, планируют вернуть реформу школьного питания в Украине в военное время, а еще это часть плана восстановления Украины.

Первая леди пишет, что еще в начале учебного года они с господином Говардом и командой Национальной ассоциации общественного питания посетили Бучу, и это предприятие - это первый результат.

Меценат Говард Баффет (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Для старта работ все готово: отведен земельный участок, разработан технологический проект и планировочные решения, и проведен детальный аудит 31 школы трех территориальных общин, нуждающихся в обеспечении полноценным питанием", - говорится в сообщении.

Также Зеленская добавляет, что на лето запланировали монтаж оборудования и подготовку работников, чтобы новый 2023 учебный год предприятие встретило уже рабочим.

Так будет смотреться фабрика-кухня (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Ранее Елена Зеленская рассказала, как их семья переживала первые дни войны.

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Елена ЗеленскаяБучадітишкола