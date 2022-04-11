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Под Бучей похоронили Ирину, фото которой стало одним из символов "Бучанской резни"

Коллаж РБК-Украина: женщину на фото с маникюром из Бучи похоронили
Автор: Светлана Мащенко

Ирину Филькину, погибшую в Буче, когда она ехала на велосипеде за вещами, похоронили в ее родном селе Михайловка-Рубежовка Киевской области. Ее фото с красным маникюром стало символом "Резни в Буче".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ирине Филькиной в день, когда родные узнали о ее гибели, должно было исполниться 53 года. Она, несмотря на уговоры дочери не эвакуировалась, продолжила ходить на работу. При этом была волонтером, готовя еду для теробороны Киева.

После освобождения Бучи от оккупантов родные некоторое время не могли отыскать ее тело, направленное в один из моргов.

С Ириной попрощались на ее собственном дворе 11 апреля. У нее остался муж и две взрослые дочери.

Ранее мы писали об истории Ирины, фото которой с маникюром узнала мастер, которая делала его женщине.

Также мы сообщали, что верный пес месяц ждет погибшую хозяйку под Киевом.

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