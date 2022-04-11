Під Бучею поховали Ірину, фото якої стало одним з символів "Бучанської різанини"

Ірині Фількіній в день, коли рідні дізналися про її загибель, мало виповнитися 53 роки. Вона попри вмовляння дочки не евакуювалась, продовжила ходити на роботу. При цьому була волонтером, готуючи їсти для тероборони Києва.

Після звільнення Бучі від окупантів рідні деякий час не могли відшукати її тіло, направлене в один з моргів.

З Іриною попрощалися на її власному подвір'ї 11 квітня. В неї залишився чоловік і дві дорослі дочки.