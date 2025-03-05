Брюки чи штани? Як українською сказати правильно та яке слово вживати не варто

В розмовній українській мові часто можна почути слова "брюки" та "штани" і ними позначають елемент одягу. Але виявляється тільки одне з цих слів є в українській мові.

Як українською називати правильно елемент одягу і які ще помилки роблять українці, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення мовознавця та українського викладача Олександра Авраменка на каналі в YouTube.

За словами Авраменка, ще кілька років тому на вулицях міст можна було побачити оголошення про продаж одягу зі слова "Самі дешеві брюки". Він пояснює, що у цій фразі одразу дві помилки й перша - це використання слова "брюки".

Слово "брюки" - це запозичене з російської, тобто росіянізм. А в українській мові є свій відповідник - "штани".

"Наші словники не знають слова "брюки". Українське слово для цього елементу одягу - "штани". Проте прикметник "брючний" в нашій мові існує. Наприклад: "брючний костюм", - пояснив мовознавець.

Друга помилка, про яку нагадав Авраменко, це використання слова "самий" у значенні найвищого ступеня ознаки. Це є прикладом суржику, і замість "самий" слід використовувати префікс "най".

"Не самий дешевий, а "найдешевший". І не самий смачний, а "найсмачніший". Дотримуйтеся правил української мови та уникайте вживання русизмів та суржику в повсякденному мовленні", - сказав мовознавець.

Варто додати, що слово "штани" має глибокі історичні корені в українській мові. Воно закріпилось у словниковому запасі ще за часів традиційного вбрання, коли кожен елемент одягу мав своє слово, що відображало національний колорит та культурну спадщину.

Сучасні мовознавці вказують, що використання цього слова відповідає літературним нормам та сприяє збереженню мовної ідентичності.

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