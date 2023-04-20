Бруцельоз чатує на нас в молоці та м'ясі: як уберегтися від страшної хвороби

Симптоми бруцельозу

Ознаки зараження бруцельозом дуже неспецифічні й запідозрити інфекцію можна лише після ретельно зібраного анамнезу. Пацієнту необхідно повідомити лікаря про те, що міг бути контакт із тваринами протягом останніх двох місяців.

Також варто розповісти про вживання м'яса, купленого на ринку або з рук, та про молочні продукти від приватних фермерів.

Основні симптоми:

Лихоманка та загальна втома

Біль в м'язах

Збільшення лімфовузлів

Головний біль та порушення сну

Посилене потовиділення

Початок хвороби може бути гострим – температура до 39 градусів, озноб. Можуть бути коливання температури у межах 37-38 градусів і періодичні посилення скарг кожні кілька днів.

Як відбувається зараження бруцельозом

В організм людини потрапляє бактерія роду Brucella, переносником якої є велика рогата худоба, вівці та свині. Зрідка переносниками захворювання можуть стати собаки чи коти, у них інфекція протікає безсимптомно.

Зараження відбувається переважно через забруднені харчові продукти, але бувають і контактні способи зараження. Бактерія в організмі подорожує лімфатичними судинами до лімфовузлів. Інкубаційний період може тривати кілька тижнів до перших симптомів.

Найчастіше бруцельоз діагностують у пастухів, ветеринарів та фермерів - оскільки вони найбільше контактують із тваринами.

Наслідки бруцельозу

У жінок збудник Brucella може викликати ендометрит (запалення внутрішньої оболонки матки) та викидні у вагітних, а у чоловіків – орхіт та епідидиміт (запалення яєчок та придатків яєчка). Це загрожує репродуктивному здоров'ю у майбутньому.

Виявити бактерію потрібно якнайшвидше і лікування проводиться в лікарні, з використанням антибіотиків та інших препаратів.

Як уберегтися від бруцельозу

Профілактика цього захворювання полягає у відмові від вживання не пастеризованого молока та молочних продуктів від невідомих джерел. Те саме стосується і м'яса - не можна купувати такі продукти на стихійних ринках, з рук, у знайомих "тьоть" із села.

Також не рекомендується вживати м'ясо або молоко, яке було недостатньо термічно оброблене.

Крім того, тварин у фермерських господарствах потрібно вакцинувати від бруцельозу. Людям, які постійно мають контакт з тваринами, також роблять щеплення, але в меншій дозі.