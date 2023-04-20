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Бруцеллез нас подстерегает в молоке и мясе: как уберечься от страшной болезни

Как не заразиться бруцеллезом при употреблении мяса и молока (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Бруцеллез - это опасная инфекция, которая подстерегает нас в мясных и молочных продуктах. Заразиться ее можно от крупного рогатого скота или через не пастеризованные молочные продукты. Особо опасно мясо или сельское молоко.

Чем опасен бруцеллез и как можно уберечься от этой опасной инфекции, рассказала врач Дарья Дмитриевская для "Бережи себе".

Симптомы бруцеллеза

Признаки заражения бруцеллезом очень неспецифические и заподозрить инфекцию можно только после тщательно собранного анамнеза. Пациенту необходимо сообщить врачу о том, что мог быть контакт с животными в течение последних двух месяцев.

Также стоит рассказать об употреблении мяса, купленного на рынке или с рук, и о молочных продуктах от частных фермеров.

Основные симптомы:

  • Лихорадка и общая усталость
  • Боль в мышцах
  • Увеличение лимфоузлов
  • Головная боль и нарушения сна
  • Усиленное потоотделение

Начало болезни может быть острым - температура до 39 градусов, озноб. Могут быть колебания температуры в пределах 37-38 градусов и периодические усиление жалоб каждые несколько дней.

Как происходит заражение бруцеллезом

В организм человека попадает бактерия рода Brucella, переносчиком которой является крупный рогатый скот, овцы и свиньи. Изредка переносчиками заболевания могут стать собаки или коты, у них инфекция протекает бессимптомно.

Заражение происходит в основном через загрязненные пищевые продукты, но бывают и контактные способы заражения. Бактерия в организме путешествует по лимфатическим сосудам к лимфоузлам. Инкубационный период может длиться несколько недель до появления первых симптомов.

Чаще всего бруцеллез диагностируют у пастухов, ветеринаров и фермеров - так как они больше всего контактируют с животными.

Последствия бруцеллеза

У женщин возбудитель Brucella может вызывать эндометрит (воспаление внутренней оболочки матки) и выкидыши у беременных, а у мужчин - орхит и эпидидимит (воспаление яичек и придатков яичка). Это угрожает репродуктивному здоровью в будущем.

Обнаружить бактерию нужно как можно быстрее и лечение проводится в больнице, с использованием антибиотиков и других препаратов.

Как уберечься от бруцеллеза

Профилактика этого заболевания заключается в отказе от употребления не пастеризованного молока и молочных продуктов от неизвестных источников. То же самое касается и мяса - нельзя покупать такие продукты на стихийных рынках, с рук, у знакомых "теть" из села.

Также не рекомендуется употреблять в пищу мясо или молоко, которое было недостаточно термически обработано.

Кроме того, животных в фермерских хозяйствах нужно вакцинировать от бруцеллеза. Людям, которые постоянно имеют контакт с животными также делают прививку, но в меньшей дозе.

Кстати, ранее мы писали о том, как распознать симптомы аллергии на алкоголь.

А еще рассказывали о том, что названы симптомы опасной детской болезни.

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