Брутальний і з ланцюгами на шиї: як виглядає бойфренд 20-річної доньки Олени Кравець

Як виглядає хлопець Марії Кравець

Днями коханий блогерки святкував день народження.

На честь святкової події Марія оприлюднила кілька романтичних відео та фото.

Марія Кравець з бойфрендом (фото: instagram.com/maarriill)

Також вона показала їхні солодкі та ніжні обійми й поцілунки.

Марія Кравець з бойфрендом (фото: instagram.com/maarriill)

"З днем народження, любов всього мого життя. Ти все, що мені коли-небудь було потрібно", - ніжно звернулася до обранця донька комедійної акторки.

Зазначимо, що дівчина з 16-ти років живе окремо від своєї зіркової мами.

Раніше Олена розповідала, що її спадкоємиця разом з подругою орендує квартиру.