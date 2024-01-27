Брутальний і з ланцюгами на шиї: як виглядає бойфренд 20-річної доньки Олени Кравець

Старша донька зірки "Кварталу 95" Олени Кравець, 20-річна Маша, яка тримає своє особисте життя за сімома замками і вкрай рідко публікує романтичний контент у соцмережах, вирішила зробити виняток і вперше показала свого бойфренда Ростислава.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram дівчини.
Днями коханий блогерки святкував день народження.
На честь святкової події Марія оприлюднила кілька романтичних відео та фото.
Марія Кравець з бойфрендом (фото: instagram.com/maarriill)
Також вона показала їхні солодкі та ніжні обійми й поцілунки.
Марія Кравець з бойфрендом (фото: instagram.com/maarriill)
"З днем народження, любов всього мого життя. Ти все, що мені коли-небудь було потрібно", - ніжно звернулася до обранця донька комедійної акторки.
Зазначимо, що дівчина з 16-ти років живе окремо від своєї зіркової мами.
Раніше Олена розповідала, що її спадкоємиця разом з подругою орендує квартиру.
Нещодавно Марія Кравець розповіла про сварку з мамою, через яку зверталася до психолога.
Також ми писали про те, що зірка "Кварталу 95" потрапила у скандал через білизну для військовослужбовиць.