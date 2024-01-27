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Брутальный и с цепями на шее: как выглядит бойфренд 20-летней дочери Елены Кравец

Мария Кравец (фото: instagram.com/maarriill)
Автор: Иванна Пашкевич

Старшая дочь звезды "Квартала 95" Елены Кравец, 20-летняя Маша, которая держит свою личную жизнь за семью замками и крайне редко публикует романтический контент в соцсетях, решила сделать исключение и впервые показала своего бойфренда Ростислава.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram девушки.

Как выглядит парень Марии Кравец

На днях любимый блогерша праздновала день рождения.

В честь праздничного события Мария обнародовала несколько романтических видео и фото.

Мария Портной с бойфрендом (фото: instagram.com/maarriill)

Она также показала их сладкие и нежные объятия и поцелуи.

Мария Портной с бойфрендом (фото: instagram.com/maarriill)

"С днем рождения, любовь всей моей жизни. Ты все, что мне когда-либо было нужно", - нежно обратилась к избраннику дочь комедийной актрисы.

Отметим, что девушка с 16-ти лет живет отдельно от своей звездной мамы.

Ранее Елена рассказывала, что ее наследница вместе с подругой арендует квартиру.

Недавно Мария Кравец рассказала о ссоре с мамой, из-за которой обращалась к психологу.

Также мы писали о том, что звезда "Квартала 95" попала в скандал из-за белья для военнослужащих.

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Елена Кравецзвезды шоу-бизнеса