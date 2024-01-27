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Брутальний і з ланцюгами на шиї: як виглядає бойфренд 20-річної доньки Олени Кравець

Субота 27 січня 2024 10:44
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Брутальний і з ланцюгами на шиї: як виглядає бойфренд 20-річної доньки Олени Кравець Марія Кравець (фото: instagram.com/maarriill)
Автор: Іванна Пашкевич

Старша донька зірки "Кварталу 95" Олени Кравець, 20-річна Маша, яка тримає своє особисте життя за сімома замками і вкрай рідко публікує романтичний контент у соцмережах, вирішила зробити виняток і вперше показала свого бойфренда Ростислава.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram дівчини.

Як виглядає хлопець Марії Кравець

Днями коханий блогерки святкував день народження.

На честь святкової події Марія оприлюднила кілька романтичних відео та фото.

Брутальний і з ланцюгами на шиї: як виглядає бойфренд 20-річної доньки Олени Кравець

Брутальний і з ланцюгами на шиї: як виглядає бойфренд 20-річної доньки Олени Кравець

Марія Кравець з бойфрендом (фото: instagram.com/maarriill)

Також вона показала їхні солодкі та ніжні обійми й поцілунки.

Брутальний і з ланцюгами на шиї: як виглядає бойфренд 20-річної доньки Олени Кравець

Марія Кравець з бойфрендом (фото: instagram.com/maarriill)

"З днем народження, любов всього мого життя. Ти все, що мені коли-небудь було потрібно", - ніжно звернулася до обранця донька комедійної акторки.

Зазначимо, що дівчина з 16-ти років живе окремо від своєї зіркової мами.

Раніше Олена розповідала, що її спадкоємиця разом з подругою орендує квартиру.

Нещодавно Марія Кравець розповіла про сварку з мамою, через яку зверталася до психолога.

Також ми писали про те, що зірка "Кварталу 95" потрапила у скандал через білизну для військовослужбовиць.

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Олена Кравець звезды шоу-бизнеса
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