Брутальный и с цепями на шее: как выглядит бойфренд 20-летней дочери Елены Кравец
Старшая дочь звезды "Квартала 95" Елены Кравец, 20-летняя Маша, которая держит свою личную жизнь за семью замками и крайне редко публикует романтический контент в соцсетях, решила сделать исключение и впервые показала своего бойфренда Ростислава.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram девушки.
Как выглядит парень Марии Кравец
На днях любимый блогерша праздновала день рождения.
В честь праздничного события Мария обнародовала несколько романтических видео и фото.
Мария Портной с бойфрендом (фото: instagram.com/maarriill)
Она также показала их сладкие и нежные объятия и поцелуи.
Мария Портной с бойфрендом (фото: instagram.com/maarriill)
"С днем рождения, любовь всей моей жизни. Ты все, что мне когда-либо было нужно", - нежно обратилась к избраннику дочь комедийной актрисы.
Отметим, что девушка с 16-ти лет живет отдельно от своей звездной мамы.
Ранее Елена рассказывала, что ее наследница вместе с подругой арендует квартиру.
Недавно Мария Кравец рассказала о ссоре с мамой, из-за которой обращалась к психологу.
Также мы писали о том, что звезда "Квартала 95" попала в скандал из-за белья для военнослужащих.