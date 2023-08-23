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Брудніші за унітаз. Ось що живе на спонжах і пензлях для макіяжу

Як треба доглядати за косметичними інструментами (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Спонжі та пензлі для нанесення макіяжу накопичують на собі бактерії, які потім осідають на шкірі й пошкоджують її. Неочищені інструменти є навіть брудніші за сидіння унітазів.

Про це пише Daily Mail.

Скільки бактерій живе на косметичних спонжах і пензлях

 Американські експерти опублікували відео, яке показує, яка кількість бактерій і бруду накопичується на інструментах для макіяжу. Дослідники наголошують, що пензлі та спонжі треба регулярно мити, інакше вони перетворюються на розсадник бактерій і грибків.

Жінки, які користуються такими інструментами ризикують заразитись різними хворобами. Зокрема кон'юнктивітом, стригучим лишаєм і прищами. Інфекція може розвиватись, коли бактерії проникають у пори шкіри.

Пензлі для макіяжу та спонжі треба мити кожні 7-9 днів, щоб вони не накопичували патогенну мікрофлору.

Щоб перевірити, скільки бактерій живе на неочищених інструментах, вони взяли бактеріальний посів та помістили у чашку Петрі. Через деякий час перевірили результат - там виросли цілі бактеріальні колонії. Це довело, що інструменти дійсно можуть бути бруднішими за унітаз.

На яких засобах найбільше мікробів

Торік дослідники провели подібний експеримент - вони перевірили 12 пензлів і сидіння унітаза і виявили, що 11 із 12, тобто 92%, пензлів були бруднішими за унітаз.

Найбільшими розплідниками мікробів є тіні для повік, рум'яна і блиск для губ. При цьому пензлик для тіней майже повністю був вкритий синьою та зеленою пліснявою, а пензлик для тонального крему мав криваво-червоні бактерії.

Учені зазначають, що колонії бактерій формуються вже після першого використання. При цьому за щоденного використання пензлі автоматично починають збирати бруд, жир і змертвілі клітини шкіри. Тому стають справжнім розплідником бактерій.

Раніше ми писали про те, які помилки допускають жінки при виборі косметики.

Читайте також про те, що у деяких косметичних засобах вчені знайшли "вічні хімікати".

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