У деяких косметичних засобах виявили "вічні хімікати". Чим це небезпечно
Вчені дослідили косметику та засоби гігієни на вміст небезпечних речовин та виявили у багатьох виробах "вічні хімікати", які практично ніколи не розкладаються у природі.
Про результати дослідження повідомляє Science Alert.
Що таке "вічні хімікати" і чим вони небезпечні
Існує близько 170 "вічних хімікатів" (інгредієнтів PFAS), які використовуються у виробництві косметики та засобів особистої гігієни.
PFAS, також відомі як пер- та поліфторалкільні речовини, роблять продукти водонепроникними, довговічними та допомагають їм плавно розподілятися по шкірі.
Але разом із цим вони є стійкими забруднювачами довкілля. Попередні дослідження вже показали, що ці речовини виявили у стічних водах, на суші, у продуктах, у тілах тварин і навіть людей.
"Вічні хімікати" є комерційно вигідними виробникам, але вони небезпечні, оскільки не існує механізму їхнього розкладання у довкіллі. Тому вони накопичуються і їх уже виявляють навіть у найвіддаленіших куточках світу. Дослідження показують, що щорічно в стічні води потрапляє понад 80 000 кг "вічних хімікатів", які забруднюють довкілля.
Вони навіть здатні накопичуватися в організмі людини - вчені вивчили тисячі зразків крові, і в кожному з них було виявлено кілька видів PFAS.
У яких продуктах знайшли PFAS
У новому дослідженні доцент кафедри хімії довкілля та токсикології Карлтонського університету Емі Ренд дослідила косметичні засоби на наявність PFAS.
Для цього вона з колегами перевірили косметику та засоби особистої гігієни, куплені в Канаді, зокрема:
- бронзери;
- засоби, що маскують;
- основи;
- креми для гоління;
- креми для захисту від сонця;
- засоби для зволоження.
Вчені використали прилади мас-спектрометрії для ідентифікації окремих видів вічних хімікатів. Результати показали, що високі рівні PFAS є продуктах, що містять такі інгредієнти:
- перфторалкилетилфосфати C6-16;
- перфтороктілтриетоксисилан;
- перфторбутілові ефіри.
Тепер дослідники пропонують заборонити використання PFAS у косметиці та засобах особистої гігієни. Також вони вважають, що можна впровадити "білі списки", в яких споживачі могли б бачити перелік виробників, які не використовують "вічні хімікати".
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