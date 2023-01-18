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В Броварах загинув автор знаменитих фото із нашими героями Маріуполя: що відомо

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Бровари, Середа 18 січня 2023 16:49
В Броварах загинув автор знаменитих фото із нашими героями Маріуполя: що відомо В Броварах загинув Микола Анацький (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Вранці 18 січня в Броварах сталася авіакатастрофа з гелікоптером, в результаті якого загинуло керівництво МВС, яке було на борту. Серед них фотограф відомства, Микола Анацький, автор знаменитих світлин зі звільненими героями Маріуполя в Анкарі.

діти та мешканці міста.

Дізнайтеся в матеріалі Styler нижче деталі трагедії.

Що відомо про Миколу Анацького

34-річний фотограф - патріот, який брав участь в АТО, а також він, за словами нардепа Олексія Гончаренка, торік допомагав звільнити Київську область від навали ворога.

Він народився і виріс у Донецькій області, у Бахмуті. Гвардієць. Служив у батальйоні "Донбас". Потім перевівся до лав батальйону ім. Кульчицького.

"Чіткий, професійний, ви неодноразово бачили його роботи у фотозвітах МВС. Справжній офіцер, друг. Ми познайомились випадково (або не випадково) на День Національної поліції. Дуже добре це пам’ятаю. Це було професійне кохання з першого погляду", - пише про нього у Facebook Вікторія Навроцька, заступник директора Департаменту комунікації у МВС України.

В Броварах загинув автор знаменитих фото із нашими героями Маріуполя: що відомоВ Броварах загинув автор знаменитих фото із нашими героями Маріуполя: що відомоВ Броварах загинув автор знаменитих фото із нашими героями Маріуполя: що відомо

Микола Анацький з колегами (фото: facebook.com/victoria.navrotskaya)

14 січня Миколі Анацькому виповнилось 34 роки. У нього лишилась дружина Вікторія, у березні минулого року народилась дочка Марічка.

Ті самі фото з Анкари, на яких Денис Монастирський та Кирило Буданов разом із командирами "Азова" Денисом Прокопенко, Сергієм Волинським, Святославом Паламаром, Денисом Шлегою та Олегом Хоменком.

В Броварах загинув автор знаменитих фото із нашими героями Маріуполя: що відомоВ Броварах загинув автор знаменитих фото із нашими героями Маріуполя: що відомоВ Броварах загинув автор знаменитих фото із нашими героями Маріуполя: що відомо

В Броварах загинув автор знаменитих фото із нашими героями Маріуполя: що відомо

Фото: МВС

Що відомо про трагедію

18 січня вертоліт впав поряд з дитячим садком на вулиці Петлюри близько 08:20. Внаслідок потужного вибуху спалахнула пожежа, пошкодження отримали будівля садка та один з довколишніх багатоквартирних будинків.

Наразі розглядається три версії трагедії: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера, умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

За даними ДСНС, станом на 15:45 пошуково-рятувальні роботи завершено. Всього загинуло 14 осіб, з них 1 дитина, постраждало 25 осіб, з них 11 дітей.

Список загиблих, які були на борту гелікоптера (9 осіб):

  • Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський,
  • перший заступник міністра Євгеній Єнін,
  • державний секретар МВС Юрій Лубкович,
  • заступник керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк,
  • начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко,
  • старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Маринченко,
  • провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький,
  • командир повітряного судна - інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Олександр Василенко,
  • пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Костянтин Коваленко,
  • бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах прапорщик служби цивільного захисту Іван Касьянов.

В Броварах загинув автор знаменитих фото із нашими героями Маріуполя: що відомо

Фото: МВС

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Бровари Авиакатастрофа