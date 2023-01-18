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В Броварах погиб автор знаменитых фото с нашими героями Мариуполя: что известно

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Бровары, Среда 18 января 2023 16:49
В Броварах погиб автор знаменитых фото с нашими героями Мариуполя: что известно В Броварах погиб Николай Анацкий (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Утром 18 января в Броварах произошла авиакатастрофа с вертолетом, в результате которого погибло руководство МВД, которое было на борту. Среди них фотограф ведомства Николай Анацкий, автор знаменитых фотографий с освобожденными героями Мариуполя в Анкаре.

дети и жители города.

Узнайте в материале Styler ниже детали трагедии.

Что известно о Николае Анацком

34-летний фотограф - патриот, участвовавший в АТО, а также он, по словам нардепа Алексея Гончаренко, в прошлом году помогал освободить Киевскую область от нашествия врага.

Он родился и вырос в Донецкой области, в Бахмуте. Гвардеец. Служил в батальоне "Донбасс". Затем перевелся в ряды батальона им. Кульчицкого.

"Четкий, профессиональный, вы неоднократно видели его работы в фотоотчетах МВД. Настоящий офицер, друг. Мы познакомились случайно (или не случайно) на День Национальной полиции. Отлично это помню. Это была профессиональная любовь с первого взгляда", - пишет о нем в Facebook Виктория Навроцкая, заместитель директора Департамента коммуникации в МВД Украины.

В Броварах погиб автор знаменитых фото с нашими героями Мариуполя: что известноВ Броварах погиб автор знаменитых фото с нашими героями Мариуполя: что известноВ Броварах погиб автор знаменитых фото с нашими героями Мариуполя: что известно

Николай Анацкий с коллегами (фото: facebook.com/victoria.navrotskaya)

14 января Николаю Анацкому исполнилось 34 года. У него осталась супруга Виктория, в марте прошлого года родилась дочь Маричка.

Те самые фото из Анкары, на которых Денис Монастырский и Кирилл Буданов вместе с командирами "Азова" Денисом Прокопенко, Сергеем Волынским, Святославом Паламаром, Денисом Шлегой и Олегом Хоменко.

В Броварах погиб автор знаменитых фото с нашими героями Мариуполя: что известноВ Броварах погиб автор знаменитых фото с нашими героями Мариуполя: что известноВ Броварах погиб автор знаменитых фото с нашими героями Мариуполя: что известно

В Броварах погиб автор знаменитых фото с нашими героями Мариуполя: что известно

Фото: МВД

Что известно о трагедии

18 января вертолет упал рядом с детским садом на улице Петлюры около 08:20. В результате мощного взрыва вспыхнул пожар, повреждения получили здание сада и один из близлежащих многоквартирных домов.

В настоящее время рассматриваются три версии трагедии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

По данным ГСЧС, по состоянию на 15.45 поисково-спасательные работы завершены. Всего погибли 14 человек, из них 1 ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей.

Список погибших, которые были на борту вертолета (9 человек):

  • Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский,
  • первый заместитель министра Евгений Енин,
  • государственный секретарь МВД Юрий Лубкович,
  • заместитель руководителя Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк,
  • начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковник полиции Михаил Павлушко,
  • старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ Андрей Маринченко,
  • ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий,
  • командир воздушного судна – инструктор авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Александр Василенко,
  • пилот авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Константин Коваленко,
  • бортовой механик авиационной эскадрильи специального назначения на вертолете прапорщик службы гражданской защиты Иван Касьянов.

В Броварах погиб автор знаменитых фото с нашими героями Мариуполя: что известно

Фото: МВД

Ранее мы писали, что Елена Зеленская расплакалась в Давосе, когда узнала о трагедии в Броварах.

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Бровары Авиакатастрофа