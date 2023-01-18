В Броварах погиб автор знаменитых фото с нашими героями Мариуполя: что известно

Утром 18 января в Броварах произошла авиакатастрофа с вертолетом, в результате которого погибло руководство МВД, которое было на борту. Среди них фотограф ведомства Николай Анацкий, автор знаменитых фотографий с освобожденными героями Мариуполя в Анкаре.

Что известно о Николае Анацком

34-летний фотограф - патриот, участвовавший в АТО, а также он, по словам нардепа Алексея Гончаренко, в прошлом году помогал освободить Киевскую область от нашествия врага.

Он родился и вырос в Донецкой области, в Бахмуте. Гвардеец. Служил в батальоне "Донбасс". Затем перевелся в ряды батальона им. Кульчицкого.

"Четкий, профессиональный, вы неоднократно видели его работы в фотоотчетах МВД. Настоящий офицер, друг. Мы познакомились случайно (или не случайно) на День Национальной полиции. Отлично это помню. Это была профессиональная любовь с первого взгляда", - пишет о нем в Facebook Виктория Навроцкая, заместитель директора Департамента коммуникации в МВД Украины.

Николай Анацкий с коллегами (фото: facebook.com/victoria.navrotskaya)

14 января Николаю Анацкому исполнилось 34 года. У него осталась супруга Виктория, в марте прошлого года родилась дочь Маричка.

Те самые фото из Анкары, на которых Денис Монастырский и Кирилл Буданов вместе с командирами "Азова" Денисом Прокопенко, Сергеем Волынским, Святославом Паламаром, Денисом Шлегой и Олегом Хоменко.

Фото: МВД

Что известно о трагедии

18 января вертолет упал рядом с детским садом на улице Петлюры около 08:20. В результате мощного взрыва вспыхнул пожар, повреждения получили здание сада и один из близлежащих многоквартирных домов.

В настоящее время рассматриваются три версии трагедии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

По данным ГСЧС, по состоянию на 15.45 поисково-спасательные работы завершены. Всего погибли 14 человек, из них 1 ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей.

Список погибших, которые были на борту вертолета (9 человек):

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский,

первый заместитель министра Евгений Енин,

государственный секретарь МВД Юрий Лубкович,

заместитель руководителя Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк,

начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковник полиции Михаил Павлушко,

старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ Андрей Маринченко,

ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий,

командир воздушного судна – инструктор авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Александр Василенко,

пилот авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Константин Коваленко,

бортовой механик авиационной эскадрильи специального назначения на вертолете прапорщик службы гражданской защиты Иван Касьянов.

Фото: МВД