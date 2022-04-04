В Броварах переполнены морги, а по ошибке привезенное тело оккупанта отказались принимать

Так, в одной из ритуальных контор рассказывают, что в морге нет мест - секционная занята, холодильник тоже. Только с субботы сюда привезли 30 погибших мирных жителей.

По ошибке сюда привезли тело оккупанта, однако работники ритуальной службы его отказались принимать. Тело так и оставили на улице, в морг его вносить не хотят. При этом работники настойчиво просят, такое к ним не привозить.

Есть и погибший украинский военный, который подорвался на мине, когда ехал на службу. Вскоре выяснилось, что он закреплен за Киевской военной частью. Когда на опознание тела приехала жена погибшего, она потеряла сознание.

Отметим, что по состоянию на 3 апреля из освобожденных районов Киевской области было вывезено 410 тел мирных жителей.