У Броварах переповнені морги, а помилково привезене тіло окупанта відмовилися приймати

Так, в одній з ритуальних контор розповідають, що в морзі нема місць - секційна зайнята, холодильник теж. Лише із суботи сюди привезли 30 загиблих мирних жителів.

Помилково сюди привезли тіло окупанта, проте працівники ритуальної служби його відмовилися приймати. Тіло так і лишили на вулиці, до моргу його вносити не хочуть. При цьому працівники наполегливо просять, таке до них не привозити.

Є й загиблий український військовий, який підірвався на міні, коли їхав на службу. Невдовзі з'ясувалося, що його закріплено за Київською військовою частиною. Коли на впізнання тіла приїхала дружина загиблого, вона знепритомніла.

Зазначимо, що станом на 3 квітня зі звільнених районів Київської області було вивезено 410 тіл мирних мешканців.