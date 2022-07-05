ru ua
Вт, 05 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Киньте губку для посуду в пральну машину і результат вас точно здивує

Новость на русском →
Вівторок 05 липня 2022 12:48
Киньте губку для посуду в пральну машину і результат вас точно здивує Колаж РБК-Україна: Навіщо в правльну машину кидати губку для посуду
Автор: Світлана Мащенко

Якщо кинути в пральну машинку губку для миття посуду, ви зможете позбутися однієї набридливої проблеми, яку не можна вирішити за допомогою звичайного прання.

Що буде в результаті такого лайфхаку - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Експерти кажуть, що такий спосіб підійде для тих, у кого є домашні улюбленці. Губка допоможе позбутися шерсті, яка налипає на ваш одяг.

Яку саме губку треба використовувати

Найефективніше буде звісно нова звичайна губка для кухонного посуду. В ній абразивна сторона не буде стертою, тому зможе зібрати більше шерсті.

Киньте губку для посуду в пральну машину і результат вас точно здивує

Колаж РБК-Україна: Домашні улюбленці залишають багато шерсті

Наприкінці прання волоски прилипають до губки, особливо на абразивній стороні. Просто киньте губку до барабану пральної машини, коли запускаєте режим прання.

Інші поради щодо видалення шерсті з одягу

Використовуйте спеціальні кульки для прання. Вони зберуть шерсть, а також завадять утворенню катишок. Крім того кульки допомагають сушінню білизни, "забираючи" зайву вологу.

Киньте губку для посуду в пральну машину і результат вас точно здивує

Фото: Кульки для прання та сушіння (prom.ua)

Щоб використати кульку для сушіння та позбутися всіх волосків у пральній машині, киньте її в барабан вашої машинки перед початком прання.

Частіше чистіть пральну машину. Щоб уникнути накопичення шерсті у вашій пральній машині, необхідно регулярно доглядати за нею. Після кожного прання очищайте барабан побутової техніки та регулярно міняйте фільтр.

Раніше ми писали про основні помилки, які допускають при пранні. Через них пральна машинка може зламатися.

Також повідомлялося про неочікуване застосування перекису водню. Його використовують для очищення, миття фруктів та для інших побутових потреб.

Читайте РБК-Україна в Google News
стирка
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя