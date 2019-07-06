Бросили умирать в лесу: в Польше собрали деньги для семьи погибшего украинца

В Польше семье украинца Василия Чорнея, которого работодатель в Польше вывезла умирать в лес, неравнодушные люди собрали 500 тысяч злотых (больше 130 тысяч долларов). Об этом сообщают "Факты".

Такую сумму удалось собрать после того, как почетный консул Украины в Познани Витольд Горовский призвал жителей Польши помочь семье украинца, у которого осталась жена и трое маленьких детей.

По словам консула, деньги помогут жене Василия поддерживать детей до их совершеннолетия. Скорей всего средства будут выделяться постепенно в виде ежемесячного пособия.

Семью погибшего Василия нашли только после того, как его фото выложили в соцсети. Сестра Василия Дарья рассказала, что его фотографию увидел сосед их отца. Так они узнали о страшной трагедии.

В Польше украинского работника бросили умирать в лесу (фото: wyborcza.pl)

Дарья вспомнила, что за несколько недель до пропажи брата, они разговаривали по телефону и он признался, что работает в очень плохих условиях. При этом, по его словам, ему ни разу не заплатили за несколько месяцев работы.

Сестра Василия также рассказала, что возможно ее брата на заработках в Польше даже били. Он сам этого никогда не рассказывал, но мужчина из их села тоже работал на предприятии, где и Василий, и он вернулся домой избитый и без денег. При этом говорил, что к людям там относятся не лучшим образом.

По словам Дарьи, бывшая работодательница Василия арестована. А вот украинца, который ей помогал, отпустили под подписку о невыезде. Он сказал, что ничего не знал о намерениях владелицы предприятия вывезти Василия в лес. По его словам, он думал, что женщина отвезет его в больницу.

"Поэтому сейчас он под следствием, но уже не под стражей. За все это время ни он, ни работодательница не выходили с нами на связь. Насколько я знаю, она по-прежнему не признает свою вину", - заявила Дарья.

Напомним, что в Польше 36-летнего Василия, который работал на предприятии по производству гробов недалеко от города Новый Томышль, бросили умирать в лесу после того, как ему стало плохо на работе.

Позже выяснилось, что ему стало плохо от жары и химикатов на предприятии, поскольку там отсутствует вентиляция и жуткие условия работы.