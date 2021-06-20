Брошенные машины: как убрать автохлам с улицы и что грозит владельцам

Проблема покинутого транспорта не нова, ее решают (или не решают) местные власти по-разному, и у простых горожан тоже есть возможность "прогнать" автохлам со своих дворов.

Владелец-сосед махнул рукой

Идеальным вариантом является обратиться к владельцу "загорающей" под окнами машины. Обычно, если транспорт стоит во дворе жилого дома, то соседи знают хозяина.

Если условный дядя Петя со второго этажа оставил свой ветхий "Запорожец" без нарушения правил парковки, и избавляться от него не хочет - мол, напоминает молодость, а ездить на такой требующей ремонта ностальгии на колесах не планирует, то никто не имеет права увозить его собственность, ведь это будет считаться кражей.

Можно порекомендовать мужчине бесплатно списать машину, отправить на утилизацию, и заработать на металлоломе несколько тысяч гривен (за эвакуатор можно расплатиться с вырученной суммы). Возможно, он будет только рад избавиться от авто, просто руки не доходили. Занимаются этим территориальные сервисные центры МВД, а механизм описан по этой ссылке.

Брошенное авто неправильно припарковано

В ситуации, когда авто припарковано неправильно и мешает людям и другому транспорту, вы можете обратиться к правоохранителям, позвонив на спецлинию "102", или написать заявление. Те обязаны отреагировать, и брошенную машину могут забрать на эвакуаторе на штрафплощадку.

Фото: скрин patrol.police.gov.ua/faq/parkuvannya-i-evakuatsiya/

Владельца "автохлама" оштрафуют

Шаблон заявления, с которым нужно обращаться в Управление (инспекцию) по парковке Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа вашего городского совета (в данном примере Киевского), подготовленный юристами "Офиса трансформации", можно загрузить по этому линку.

Беспризорная машина не будет вечно стоять на штрафплощадке - выявленный полицией владелец должен будет оплатить штраф, и затем забрать свой транспорт.

Брошенные авто могут стать вашей находкой

Есть также возможность разобраться с брошенном авто, если у него нет хозяина, объявив о "находке". Чтобы машину признали такой, нужно убедиться, что владельца действительно нет. Как это сделать:

В Сервисный центр МВД нужно сделать запрос о предоставлении сведений из Единого государственного реестра транспортных средств. Важно знать, что такой запрос платный: около 73 гривен за письменный и около 55 гривен за электронный. Как отправить запрос, подробно рассказано на сайте ГСЦ МВД Украины.

VIN номер автомобиля для установления личности владельца можно бесплатно узнать на сайте policy-web.mtsbu.ua - следует ввести номер машины, или прочитать на двигателе.

Когда хозяина транспорта в полиции признают неизвестным, машину объявят бесхозной вещью и назовут находкой. Тогда ТС передается на хранение Нацполиции на полгода.

Избавиться от автохлама и помочь своему городу

Если за 6 месяцев владелец брошенной машины не объявится и не потребует вернуть авто, правоохранители имеют право продать транспорт. Вырученная сумма будет внесена на специальный счет в банке, где пролежит 3 года.

Если за этот период времени владелец ТС не будет требовать передачи ему выручку, то средства уйдут в бюджет территориальной общины, где была найдена машина.