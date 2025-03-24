Бронюк розповів, чим займався в ТрО: "Ніхто не розумів, що це таке"

Як Бронюк пішов в ТрО

Віктор зізнається, що допомагав військовим ще задовго до 2022 року. З 2014-го він разом з благодійним фондом "Подільська громада" підтримував українських захисників. Проте повномасштабна війна змусила його діяти ще рішучіше.

"Коли почалося повномасштабне вторгнення, я зрозумів, що насамперед потрібно убезпечити свою родину. Далі я доєднався до ТрО, хоча тоді ніхто не розумів, що це таке", - розповів артист.

Його основною роллю у складі ТрО стали питання логістики та комунікації. Весь попередній досвід у громадському секторі, чиновницькій роботі та волонтерстві допоміг йому швидко адаптуватися та організовувати процеси.

"Це дозволяло швидко й правильно приймати рішення, організовувати певні процеси. Тому певний період я перебував у складі Збройних Сил. А потім, коли все більш-менш стабілізувалося, вирішив, що потрібно підтримувати емоційно та творчо. Але ми як і раніше ведемо волонтерську роботу, підтримуємо сили оборони. Коли в тебе вже є особисті стосунки з побратимами, друзями, які пішли воювати, ти не можеш залишатися осторонь", - зазначив він.

Бронюк розповів, чим займався в ТрО (фото надане артистом)

Як родина Бронюка реагувала на війну

На початку повномасштабного вторгнення Віктор Бронюк вивіз дружину та дітей за кордон, а сам повернувся в Україну. Його родина пів року жила в іншій країні, але у вересні 2022-го повернулася до Вінниці.

"Ми прийняли рішення, що Вінниця - відносно безпечне місто. Зрозуміло, що зараз жоден українець не має стовідсоткової гарантії безпеки, воєнний стан не захищає тебе від загроз війни та її наслідків", - зізнався музикант.

Вас може зацікавити