Бронюк розповів, чим займався в ТрО: "Ніхто не розумів, що це таке"
Фронтмен гурту "ТІК" Віктор Бронюк поділився історією свого досвіду в територіальній обороні, куди він вступив після початку повномасштабної війни РФ проти України. Музикант не лише став частиною ТрО, а й продовжує підтримувати українських військових волонтерською діяльністю
Про це Бронюк розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
Як Бронюк пішов в ТрО
Віктор зізнається, що допомагав військовим ще задовго до 2022 року. З 2014-го він разом з благодійним фондом "Подільська громада" підтримував українських захисників. Проте повномасштабна війна змусила його діяти ще рішучіше.
"Коли почалося повномасштабне вторгнення, я зрозумів, що насамперед потрібно убезпечити свою родину. Далі я доєднався до ТрО, хоча тоді ніхто не розумів, що це таке", - розповів артист.
Його основною роллю у складі ТрО стали питання логістики та комунікації. Весь попередній досвід у громадському секторі, чиновницькій роботі та волонтерстві допоміг йому швидко адаптуватися та організовувати процеси.
"Це дозволяло швидко й правильно приймати рішення, організовувати певні процеси. Тому певний період я перебував у складі Збройних Сил. А потім, коли все більш-менш стабілізувалося, вирішив, що потрібно підтримувати емоційно та творчо. Але ми як і раніше ведемо волонтерську роботу, підтримуємо сили оборони. Коли в тебе вже є особисті стосунки з побратимами, друзями, які пішли воювати, ти не можеш залишатися осторонь", - зазначив він.
Бронюк розповів, чим займався в ТрО (фото надане артистом)
Як родина Бронюка реагувала на війну
На початку повномасштабного вторгнення Віктор Бронюк вивіз дружину та дітей за кордон, а сам повернувся в Україну. Його родина пів року жила в іншій країні, але у вересні 2022-го повернулася до Вінниці.
"Ми прийняли рішення, що Вінниця - відносно безпечне місто. Зрозуміло, що зараз жоден українець не має стовідсоткової гарантії безпеки, воєнний стан не захищає тебе від загроз війни та її наслідків", - зізнався музикант.
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