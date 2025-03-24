Бронюк рассказал, чем занимался в ТрО: "Никто не понимал, что это такое"

Фронтмен группы "ТИК" Виктор Бронюк поделился историей своего опыта в территориальной обороне, куда он вступил после начала полномасштабной войны РФ против Украины. Музыкант не только стал частью ТрО, но и продолжает поддерживать украинских военных волонтерской деятельностью

Как Бронюк пошел в ТрО

Виктор признается, что помогал военным еще задолго до 2022 года. С 2014-го он вместе с благотворительным фондом "Подільська громада" поддерживал украинских защитников. Однако полномасштабная война заставила его действовать еще решительнее.

"Когда началось полномасштабное вторжение, я понял, что прежде всего нужно обезопасить свою семью. Далее я присоединился к ТрО, хотя тогда никто не понимал, что это такое", - рассказал артист.

Его основной ролью в составе ТрО стали вопросы логистики и коммуникации. Весь предыдущий опыт в общественном секторе, чиновничьей работе и волонтерстве помог ему быстро адаптироваться и организовывать процессы.

"Это позволяло быстро и правильно принимать решения, организовывать определенные процессы. Поэтому определенный период я находился в составе Вооруженных Сил. А потом, когда все более-менее стабилизировалось, решил, что нужно поддерживать эмоционально и творчески. Но мы по-прежнему ведем волонтерскую работу, поддерживаем силы обороны. Когда у тебя уже есть личные отношения с побратимами, друзьями, которые пошли воевать, ты не можешь оставаться в стороне", - отметил он.

Бронюк рассказал, чем занимался в ТрО (фото предоставлено артистом)

Как семья Бронюка реагировала на войну

В начале полномасштабного вторжения Виктор Бронюк вывез жену и детей за границу, а сам вернулся в Украину. Его семья полгода жила в другой стране, но в сентябре 2022-го вернулась в Винницу.

"Мы приняли решение, что Винница - относительно безопасный город. Понятно, что сейчас ни один украинец не имеет стопроцентной гарантии безопасности, военное положение не защищает тебя от угроз войны и ее последствий", - признался музыкант.

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