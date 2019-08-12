Бродил среди могил: в Одессе на кладбище нашли двухлетнего мальчика (фото)

В Одессе на кладбище был найден маленький ребенок, который бегал между могил без присмотра взрослых. Двухлетнего мальчика заметили люди и вызвали правоохранителей. Инцидент произошел 11 августа, сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области.

Прибывшие на место вызова на 2-е Христианское кладбище патрульные обнаружили и самого ребенка, и его бабушку - женщина была в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Найти горе-бабушку удалось только после внимательного обследования территории кладбища. Она ничего объяснить стражам порядка не смогла, только грубо ругалась на "копов".

Патрульные установили место ее проживания и смогли найти в телефоне номер мамы мальчика и связались с ней, рассказав про инцидент. Женщина сказала, что забрать своего сына сможет только после 21.00. Пьяную женщину доставили в отделение полиции, а мальчика передали инспекторам ювенальной превенции.

В Одессе на кладбище бродил в одиночестве двухлетний мальчик (Фото: facebook.com/odesapolice)

"Уважаемые граждане! Если вы стали свидетелем ненадлежащего исполнения обязанностей по уходу за ребенком, увидели детей, оставленных без присмотра взрослых - не теряйте времени, сразу звоните на 102. Равнодушие может стать причиной трагедии!" - призвали в патрульной полиции.

Как сообщалось ранее, недавно в Бердичеве под Житомиром патрульные обнаружили двухлетнего мальчика, который спал в коляске просто на улице. При предварительном осмотре ребенка полицейские обнаружили множественные синяки и гематомы.

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