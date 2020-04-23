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В Чернобыльской зоне горят торфяники

Новости » Происшествия     23.04.2020 - 01:56
В Чернобыльской зоне горят торфяники

сильный дым от горения торфяников видно даже с ЧАЭС

В Чернобыльской зоне горят торфяники. Об этом в эфире "24 канала" рассказал председатель Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко, сообщает РБК-Украина.

По его словам,вечером 22 апреля дым видно уже из села Опачичи, расположенный в 10 километрах от бывшего райцентра и в 28 километрах от ЧАЭС.

"Они очень сильно разгорелись, дым видно даже с ЧАЭС. То есть когда смотришь на нее, с одной стороны - торфяники, а с другой - Буряковка. Это село, рядом с которым есть одноименный пункт захоронения радиоактивных отходов", - сказал Емельяненко.

По его словам, на востоке зоны обязательного отселения уже сгорели три села.

"Там також є територія одного з лісництв. Навіть з-за кордону Чорнобильської зони з-під паркану видно дим. Тобто пожежі відновлюються", – підсумував він.

Напомним, в Чернобыльской зоне продолжаются действия по тушению пожаров на территории четырех лесничеств, основные усилия направлены на локализацию трех очагов возгорания.

К тушению пожаров привлечено 1 202 человек и 288 единиц техники, в том числе 4 вертолета (из них 3 вертолета МИ-8) и 2 самолета АН-32П. На протяжении суток было осуществлено 116 сбросов 268 тонн воды.

Ранее РБК-Украина писало, что спасатели локализовали последний очаг лесного пожара в Житомирской области.

Кроме того, Национальная полиция совместно со Службой безопасности Украины изучает все случаи поджогов травы и леса в стране для установления возможной взаимосвязи между действиями различных групп поджигателей.

Пожар в Чернобыльской зоне: продолжается локализация 3 очагов В Житомирской области локализовали все очаги пожаров
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