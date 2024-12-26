Брітні Спірс вперше за два роки побачилася з синами: емоційне відео

Брітні Спірс побачилася з синами

Так, артистка показала зустріч з молодшим нащадком - Джейденом, який народився у її шлюбі з Кевіном Федерлайном. 18-річний хлопець зустрів із матір'ю Різдво. У публікації вона зізналася, що щаслива провести це свято з рідними людьми. До неї також приїхав і старший син, 19-річний Шон, проте його показувати знаменитість не стала.

У ролику можна побачити, як виконавиця обіймає та цілує свого молодшого спадкоємця.

"Найкраще Різдво в моєму житті. Я не бачила своїх хлопців два роки. Сльози радості і буквально в шоці. Коли щодня божеволіла. А зараз переповнена любов'ю і благословенням. У мене немає слів. Дякую тобі, Ісусе!" - в емоціях написала Брітні.

Що відомо про стосунки Брітні з синами

Чутки про те, що їхні стосунки налагодилися, почали з'являтися кількома місяцями раніше. Так, наприклад, на День матері цього року співачці вдалося поговорити із синами по телефону. Адвокат Кевіна, Марк Вінсент Каплан, говорив про те, що це возз'єднання непросте, і потрібен час, аби дійти згоди у всіх моментах та зробити ситуацію найкращою для всіх.

Сини співачки від Кевіна Федерлайна живуть із батьком на Гаваях, куди вони переїхали в серпні минулого року. Це сталося на тлі того, що нинішня обраниця Кевіна, тренерка з волейболу Вікторія Прінс, переїхала туди через роботу.

Брітні Спірс зі своїми синами (фото: instagram.com/britneyspears)

Що стосується Брітні, то останні роки, як уже можна зрозуміти, у неї були непрості стосунки з дітьми. Хлопці в минулому мали суперечливе ставлення до матері, у тому числі й через її оголений контент, який вона часто викладає на своїй сторінці у соцмережах.

Джейден в інтерв'ю говорив про те, що складнощі їхнього спілкування можна виправити, проте потрібен час. Також хлопець підкреслював, що хоче, аби його матір повністю одужала психічно, і що він не проти спілкування із нею.

Брітні Спірс зі своїми синами (фото: instagram.com/britneyspears)

Нагадаємо, Брітні Спірс понад 10 років була під опікою батька. У мережі пліткували про її важкий емоційний стан, проблеми у родині та насмішки у пресі.

Звільнитися від опіки батька їй вдалося лише нещодавно, і на цьому тлі виконавиця також ділилася у мережі емоційним дописом, у якому говорила, що щаслива нарешті відчути себе вільною.