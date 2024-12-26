Бритни Спирс впервые за два года увиделась с сыновьями: эмоциональное видео

Бритни Спирс увиделась с сыновьями

Так, артистка показала встречу с младшим наследником - Джейденом, который родился в ее браке с Кевином Федерлайном. 18-летний парень встретил с матерью Рождество. В публикации она призналась, что счастлива провести этот праздник с родными людьми. К ней также приехал и старший сын, 19-летний Шон, однако его показывать знаменитость не стала.

В ролике можно увидеть, как исполнительница обнимает и целует своего младшего отпрыска.

"Лучшее Рождество в моей жизни. Я не видела своих парней два года. Слезы радости и буквально в шоке. Когда каждый день сходила с ума. А сейчас переполнена любовью и благословением. У меня нет слов. Спасибо тебе, Иисус!" - в эмоциях написала Бритни.

Что известно об отношениях Бритни с сыновьями

Слухи о том, что их отношения наладились, начали появляться несколькими месяцами ранее. Так, например, на День матери в этом году певице удалось поговорить с сыновьями по телефону. Адвокат Кевина, Марк Винсент Каплан, говорил о том, что это воссоединение непростое, и нужно время, чтобы прийти к согласию во всех моментах и сделать ситуацию хорошей для всех.

Сыновья певицы от Кевина Федерлайна живут с отцом на Гавайях, куда они переехали в августе прошлого года. Это произошло на фоне того, что нынешняя избранница Кевина, тренер по волейболу Виктория Принс, переехала туда из-за работы.

Бритни Спирс со своими сыновьями (фото: instagram.com/britneyspears)

Что касается Бритни, то последние годы, как уже можно понять, у нее были непростые отношения с детьми. Ребята в прошлом имели противоречивое отношение к матери, в том числе и из-за ее обнаженного контента, который она часто выкладывает на своей странице в соцсетях.

Джейден в интервью говорил о том, что сложности их общения можно исправить, однако необходимо время. Также парень подчеркивал, что хочет, чтобы его мать полностью выздоровела психически, и что он не против общения с ней.

Бритни Спирс со своими сыновьями (фото: instagram.com/britneyspears)

Напомним, Бритни Спирс более 10 лет была под опекой отца. В сети сплетничали о ее тяжелом эмоциональном состоянии, проблемах в семье и насмешках в прессе.

Освободиться от опеки отца ей удалось лишь недавно, и на этом фоне исполнительница также делилась в сети эмоциональным постом, в котором говорила, что счастлива наконец почувствовать себя свободной.