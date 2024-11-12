Бритни Спирс помирилась с сыном спустя годы разлуки: что говорят инсайдеры

Бритни Спирс воссоединилась со своим сыном Джейденом Джеймсом Федерлайном. После многих лет разлуки ей наконец-то удалось провести вместе с ним совместное время.

Бритни помирилась с сыном

18-летний парень вернулся в Калифорнию, где проживает его мать. Это произошло после его переезда на Гавайи вместе с братом Шоном Престоном Федерлайном и их отцом Кевином Федерлайном в прошлом году. Пока остается непонятным, останется ли Джейден со Спирс в ее особняке, стоимость которого составляет почти 7,5 млн долларов, но известно, что 19-летний Престон проживает в штате Алоха.

"Бритни в восторге от того, что его ребенок вернулся. Все сейчас двигается в том направлении, в котором нужно", - говорит инсайдер.

Примирение произошло спустя шесть месяцев после того, как появилась новость о том, что он и Престон позвонили певице на День матери. Адвокат Кевина, Марк Винсент Каплан, говорил, что "этот знак является хорошим для их отношений".

"Очевидно, что примирение является сложным процессом, который может занять некоторое время", - сказал Каплан, добавив, что его клиент Кевин Федерлайн "поддерживает отношения ребят с матерью".

Бритни Спирс со своими сыновьями (фото: instagram.com/britneyspears)

46-летний Кевин перевез сыновей и других своих детей на Гавайи в августе прошлого года. Это произошло после того, как его нынешняя избранница Виктория Принс устроилась тренером по волейболу в Гавайский университет, ее альма-матер. Спирс согласилась на переезд, но не видела подростков до их отъезда, поскольку она не общалась с ними долгое время.

В редких интервью, в сентябре 2022 года, Джейден рассказывал о непростых отношениях с матерью, которая была 13 лет на попечении своего отца.

"Я на 100% считаю, что это можно исправить, просто нужно много времени и усилий. Я просто хочу, чтобы она выздоровела психически. Когда ей станет лучше, я очень хочу увидеть ее снова", - говорил Джейден.

Также парень заявлял, что у них с Престоном был конфликт из-за частых обнаженных фотографий их звездной мамы в сети.

"Это почти так, будто она должна публиковать что-нибудь в Instagram, чтобы привлекать к себе внимание", - говорил Джейден.

Спирс часто публикует откровенные фото в сети (фото: instagram.com/britneyspears)

Относительно старшего, брата Джейден заявлял, что его мать "не уделяла Престону нужного внимания и любви", из-за чего он чувствовал себя не очень хорошо.

Тем не менее, Спирс посвятила свои мемуары "Женщина во мне" именно сыновьям, где назвала их "любовью всей своей жизни". Книга вышла в октябре прошлого года.