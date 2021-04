Британцы наводнили пабы и парикмахерские после ослабления карантина: фото и видео с улиц "свободных" городов

В рамках второго этапа плана Бориса Джонсона по выходу из локдауна пабы с понедельника могут обслуживать клиентов на открытых терассах. Около 40% баров в стране должны снова начать обслуживать клиентов в этом году.

Очередь возле паба (фото: mirror.co.uk)

По всей Англии пабы и бары работали до раннего утра, чтобы обеспечить всех желающих прохладным стаканом алкоголя после жесткого локдауна. Незадолго до полуночи у одного из пабов были замечены очереди.

Очередь возле паба (фото: mirror.co.uk)

Ожидается, что в первую неделю после того, как им будет разрешено вернуться в пивные, британцы выпьют 15 миллионов пинт (0,5 литра). При этом половина взрослого населения планирует посетить паб или ресторан, когда карантин закончится полностью.

В Великобритании ослабили карантин (фото: twitter.com/SussexIncidents)

Стоит отметить, что магазины не первой необходимости снова открыты в Англии и Уэльсе после того, как более чем на три месяца их закрыли на карантин. Открыты также парикмахерские, салоны красоты и тренажерные залы.

В Великобритании ослабили карантин (фото: twitter.com/BBCGlos)

Родители также повели своих детей в лондонский зоопарк в Риджентс-парке, в котором можно посмотреть на пингвинов.

В Великобритании ослабили карантин (фото: twitter.com/aaronchown)

"Why are you pushing?" "Move back!" I can't believe people's commitment to trainers @MENnewsdesk pic.twitter.com/LpbvDqwV4d