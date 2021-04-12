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Британцы наводнили пабы и парикмахерские после ослабления карантина: фото и видео с улиц "свободных" городов

Новина українською → Британия, Понедельник 12 апреля 2021 18:01
Британцы наводнили пабы и парикмахерские после ослабления карантина: фото и видео с улиц "свободных" городов Фото: в Великобритании ослабили карантин (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

В Великобритании ослабили карантин. Людям позволили посещать различные заведения. Сразу же возле пабов ночью появились большие очереди жаждущих выпить свежего пива несмотря на холодную погоду.

Об этом сообщает британское издание Mirror.

В рамках второго этапа плана Бориса Джонсона по выходу из локдауна пабы с понедельника могут обслуживать клиентов на открытых терассах. Около 40% баров в стране должны снова начать обслуживать клиентов в этом году.

Британцы наводнили пабы и парикмахерские после ослабления карантина: фото и видео с улиц &quot;свободных&quot; городов

Очередь возле паба (фото: mirror.co.uk)

По всей Англии пабы и бары работали до раннего утра, чтобы обеспечить всех желающих прохладным стаканом алкоголя после жесткого локдауна. Незадолго до полуночи у одного из пабов были замечены очереди.

Британцы наводнили пабы и парикмахерские после ослабления карантина: фото и видео с улиц &quot;свободных&quot; городов

Очередь возле паба (фото: mirror.co.uk)

Ожидается, что в первую неделю после того, как им будет разрешено вернуться в пивные, британцы выпьют 15 миллионов пинт (0,5 литра). При этом половина взрослого населения планирует посетить паб или ресторан, когда карантин закончится полностью.

Британцы наводнили пабы и парикмахерские после ослабления карантина: фото и видео с улиц &quot;свободных&quot; городовБританцы наводнили пабы и парикмахерские после ослабления карантина: фото и видео с улиц &quot;свободных&quot; городов

В Великобритании ослабили карантин (фото: twitter.com/SussexIncidents)

Стоит отметить, что магазины не первой необходимости снова открыты в Англии и Уэльсе после того, как более чем на три месяца их закрыли на карантин. Открыты также парикмахерские, салоны красоты и тренажерные залы.

Британцы наводнили пабы и парикмахерские после ослабления карантина: фото и видео с улиц &quot;свободных&quot; городов

Британцы наводнили пабы и парикмахерские после ослабления карантина: фото и видео с улиц &quot;свободных&quot; городов

В Великобритании ослабили карантин (фото: twitter.com/BBCGlos)

Родители также повели своих детей в лондонский зоопарк в Риджентс-парке, в котором можно посмотреть на пингвинов.

Британцы наводнили пабы и парикмахерские после ослабления карантина: фото и видео с улиц &quot;свободных&quot; городовБританцы наводнили пабы и парикмахерские после ослабления карантина: фото и видео с улиц &quot;свободных&quot; городов

В Великобритании ослабили карантин (фото: twitter.com/aaronchown)

Напомним, в Харькове ввели жесткий локдаун, но люди вышли в парки и повели детей на детские площадки.

Ранее в Украине снова начал работать Буковель, поскольку Ивано-Франковская область перешла в "желтую" зону карантина.

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