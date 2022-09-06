Британский миллионер покинул семью ради 39-летней беженки из Украины

52-летний инвестор и предприниматель Хокон Оверли был одним из тех британцев, которые лоббировали решение правительства о приеме беженцев из Украины в Великобритании. Он предложил свой дом для украинцев и даже обращался со своим предложением непосредственно к Борису Джонсону и Прити Патель.

Весной он принял в своем имении в Сурее 39-летнюю беженку из Украины - Марию Полончук. В доме, кроме Оверли проживала также его 46-летняя супруга Имоджин и их совместные дети. Через некоторое время между хозяином дома и украинкой вспыхнул роман.

А через пару месяцев Хокон Оверли и Мария Полончук уехали из имения в Сурее и стали жить вместе.

Мария попала на фото бывшего министра здравоохранения и члена парламента Юго-Западного Суррея Джереми Ханта. Это было совместное мероприятие, на котором присутствовал Хокон Оверли, его жена Имоджин, их совместные дети-школьники и Мария Полончук.

Кто такой Хокон Оверли

Хокон Оверли родом из Норвегии, там он изучал математику в Университете Осло. После он получил степень по экономике в Университете Дарема.

В 1997 году он основал свою первую компанию и быстро пошел вверх. В 2000 году свою первую компанию Оверли продал за 900 млн фунтов стерлингов (1,1 млрд долларов).

Позже он работал в JP Morgan и инвестиционным банкиром, а потом основал кредитную компанию Wonga. Его компания подверглась критике политиков и ее называли ярким примером "хищнического кредитования" - компания давала ссуды людям, которые никогда не смогли бы их погасить.

Фото: Хокон Оверли

Около 200 тысяч клиентов были должны Wonga в общей сложности 400 млн фунтов стерлингов, но компания рухнула - из-за потока требований о компенсации. Клиенты столкнулись с невероятными размерами процентов, которые росли почти постоянно. Некоторые говорили о процентных ставках в размере 5853%. Годовые процентные ставки у многих были около 1500%.

Через несколько лет Оверли стал соучередителем другой компании - Dawn Capital, которая позиционирует себя, как крупнейший в Европе специализированный инвестор в области программного обеспечения для бизнеса.