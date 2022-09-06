Британський мільйонер покинув сім'ю заради 39-річної біженки з України

52-річний інвестор і підприємець Хокон Оверлі був одним з тих британців, які лобіювали рішення уряду про прийом біженців з України до Великобританії. Він запропонував свій будинок для українців і навіть звертався зі своєю пропозицією безпосередньо до Бориса Джонсона і Пріті Патель.

Навесні він прийняв у своєму маєтку в Суреї 39 - річну біженку з України - Марію Полончук. У будинку, крім Оверлі проживала також його 46-річна дружина Імоджин і їх спільні діти. Через деякий час між господарем будинку та українкою спалахнув роман.

А через пару місяців Хокон Оверлі та Марія Полончук Поїхали з маєтку в Суреї й стали жити разом.

Марія потрапила на фото колишнього міністра охорони здоров'я і члена парламенту Південно-Західного Суррея Джеремі Ханта. Це був спільний захід, на якому був присутній Хокон Оверлі, його дружина Імоджин, їхні спільні діти-школярі та Марія Полончук.

Хто такий Хокон Оверлі

Хокон Оверлі родом з Норвегії, там він вивчав математику в Університеті Осло. Після він здобув ступінь з економіки в університеті Дарема.

У 1997 році він заснував свою першу компанію і швидко пішов вгору. У 2000 році свою першу компанію Оверлі продав за 900 млн фунтів стерлінгів (1,1 млрд доларів).

Пізніше він працював в JP Morgan і інвестиційним банкіром, а потім заснував кредитну компанію Wonga. Його компанія піддалася критиці політиків і її називали яскравим прикладом "хижацького кредитування" - компанія давала позики людям, які ніколи не змогли б їх погасити.

Фото: Хокон Оверли

Близько 200 тисяч клієнтів були винні Wonga в цілому 400 млн фунтів стерлінгів, але компанія звалилася - через потік вимог про компенсацію. Клієнти зіткнулися з неймовірними розмірами відсотків, які росли майже постійно. Деякі говорили про процентні ставки в розмірі 5853%. Річні процентні ставки у багатьох були близько 1500%.

Через кілька років Оверлі став співзасновником іншої компанії - Dawn Capital, яка позиціонує себе, як найбільший в Європі спеціалізований інвестор в області програмного забезпечення для бізнесу.