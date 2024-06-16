"Британській Чорнобиль": як виглядає покинуте 25 років тому місто та чому з нього всі виїхали

Колись процвітаюча громада перетворилася на міську пустку, яку називають "Чорнобилем" Великобританії. Мисливці за будинками можуть придбати тут квартиру з однією спальнею всього за 7000 фунтів стерлінгів (близько 9000 доларів). І ця квартира буде розташована в напівзруйнованому маєтку на 430 квартир Клюн-Парк у Порт-Глазго, Шотландія.

"Приблизно 25 років тому всі виїхали, і відтоді він покинутий. Зараз схоже на Чорнобиль, але, мабуть, тут ще живе четверо людей", - розповів міській дослідник, турист Бен.

Парк Клюн був розроблений в 1905 році для розміщення сімей чоловіків, які працювали на верфях Глазго. Але сьогодні всі будівлі стоять порожні - деякі з них виглядають так, ніби мешканці щойно вийшли з них та залишили всі свої речі.

"Куди не глянь, скрізь ніби ядерна бомба або щось вибухнуло. Усі втекли, і відтоді все так", - додав Бен.

Як виглядає британській "Чорнобиль" (фото: Katielee Arrowsmith/SWNS)

У 2022 році у парку Клюн проживало близько 20 людей, але сьогодні лишилося всього четверо. Їм зайнятися у місті немає чим, бо немає ні магазинів, ні інших об'єктів.

За даними місцевої ради, Клюн Парк має найвищий рівень житла нижче придатного стандарту в Інверклайді, причому більшість об'єктів внесено до списку непридатних для проживання людей.

"У них є підроблені магазини, щоб виглядало краще: "риба з картоплею", тютюнові магазини, м'ясний. Є навіть фальшивий паб під назвою "Чорний бик", але з його яскраво розмальованим фасадом не п'ють пинти", - додав Бен.

Як виглядає місто-привид у Британії (фото: YOUTUBE/@backpackerben)

Розмови про знесення забудови тривають роками, приватні орендодавці не бажають продавати та блокують пропозиції зруйнувати ділянку і почати нове будівництво.

Тим часом садиба Клюн-Парк з кожним днем ​​стає все менш придатною для проживання: руйнується кам’яна кладка, розбиті вікна та розбиті туалети, через що колись гордий маленький маєток виглядає як пост апокаліптичний кошмар.