"Британский Чернобыль": как выглядит заброшенный 25 лет назад город и почему из него все уехали

Когда-то преуспевающая община превратилась в городскую пустошь, которую называют "Чернобылем" Великобритании. Охотники за домами могут приобрести здесь квартиру с одной спальней всего за 7000 фунтов стерлингов (около 9000 долларов). И эта квартира будет расположена в полуразрушенном имении на 430 квартир Клюн-Парк в Порт-Глазго, Шотландия.

"Приблизительно 25 лет назад все уехали, и с тех пор он покинут. Сейчас похоже на Чернобыль, но, пожалуй, здесь еще живут четыре человека", - рассказал городской исследователь, турист Бен.

Парк Клюн был разработан в 1905 году для размещения семей мужчин, работавших на верфях Глазго. Но сегодня все здания стоят пустыми - некоторые из них выглядят так, будто жители только что вышли из них и оставили все свои вещи.

"Куда ни глянь, везде вроде ядерная бомба или что-то взорвалось. Все сбежали, и с тех пор все так", - добавил Бен.

Как выглядит британский "Чернобыль" (фото: Katielee Arrowsmith/SWNS)

В 2022 году в парке Клюн проживало около 20 человек, но сегодня осталось всего четверо. Им заняться в городе нечем, потому что нет ни магазинов, ни других объектов.

По данным местного совета, Клюн Парк имеет самый высокий уровень жилья ниже подходящего стандарта в Инверклайде, причем большинство объектов внесены в список непригодных для проживания людей.

"У них есть поддельные магазины, чтобы выглядело лучше: "рыба с картофелем", табачные магазины, мясной. Есть даже фальшивый паб под названием "Черный бык", но за его ярко разрисованным фасадом не пьют пинты", - добавил. Бен.

Как выглядит город-призрак в Британии (фото: YOUTUBE/@backpackerben)

Разговоры о сносе застройки продолжаются годами, частные арендодатели не желают продавать и блокируют предложения разрушить участок и начать новое строительство.

Между тем усадьба Клюн-Парк с каждым днем ​​становится все менее пригодной для проживания: разрушается каменная кладка, разбитые окна и разбитые туалеты, из-за чего когда-то гордое маленькое имение выглядит как пост апокалиптический кошмар.