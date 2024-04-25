"Бриджертоны" и не только: какие фильмы и сериалы покорят ваши сердца в мае

Май - это романтическое и теплое время года, когда хочется погрузиться в прогулки с друзьями и интересные истории, которые показывают нам фильмы и сериалы. А следующий месяц приятно порадует нас всевозможными премьерами.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас самые интересные сериалы и фильмы, которые закружат не только на баллах, но и отправят в далекие 1963 года, а также покажут жестокую реальность.

Прекрасная бунтарка

Премьера: 2 мая

Автобиографическая история о пути Джанны Наннини. Она - итальянская рок-звезда, написавшая свои самые известные хиты в 1980-х годах. Мало кто знает, как жила исполнительница, как она воплощала свои мечты, несмотря на семейные проблемы и препятствия в музыкальной индустрии.

Мы были Рекрутами

Премьера: 2 мая

История, которая покажет кто такие настоящие герои сегодняшних дней. Воины, стоящие на защите света, которые ежедневно рискуют своей жизнью ради будущего.

Фильм раскрывает характер восьми бойцов Отдельной Третьей Штурмовой Бригады. Раскрывает их не только как профессиональных военных, но и как людей, философов, просто ребят, имеющих мечты о семьях и мирной жизни в своей стране. Это фильм-отссылка будущим рекрутам и всему миру.

Соперники

Премьера: 2 мая

В фильме с Зендаей в главной роли мы увидим историю, где теннисистка в прошлом, а ныне тренер своего мужа, который переживает полосу неудач, пытается его вытащить из неудачного периода и записывает его на соревнование "Челленджер",

Незадолго до соревнований мужчина узнает, что в турнирной сетке его соперником будет Патрик Цвейг, бывший любовник его жены и его лучший друг.

Без глазури

Премьера: 3 мая

Увлекательная история ожесточенной борьбы между двумя сильнейшими конкурентами производителей печенья за право называться лучшим. Фильм перенесет нас в 1963 году, в штат Мичиган, где бизнес-конкуренты соревнуются за истинное признание своего покупателя.

Что же в конечном пути выберут себе на завтрак американцы, какая фирма вылетит из соревнований, даже не начав свою настоящую.

Папина дочка

Премьера: 9 мая

Главный герой, по имени Этьен, стал отцом, когда ему исполнилось 20 лет. Вскоре после родов его возлюбленная ушла из семьи, оставив ребенка. Это не сломило новоиспеченного папу, и он смог построить с дочерью близкие отношения.

Но однажды их налаженная жизнь переворачивается с ног на голову, ведь они узнают в телесюжете пропавшую мать.

Бодкин

Премьера: 9 мая

25 лет назад в Бодкине отмечался кельтский праздник Савань, и именно тогда произошла серия загадочных исчезновений. А сейчас команда, которая расследует ужасающие события, пытается узнать, что на самом деле скрывают жители волшебного ирландского городка.

Бриджертоны 3

Премьера: 16 мая

Знаменитые "Бриджертоны", с первого сезона пленившие сердца зрителей своей изысканностью, историями любви и атмосферой, возвращаются, чтобы показать новую и очень запутанную историю любви юной леди.

В новом сезоне создатели сосредоточятся на жизни Пенелопы. Теперь главная героиня решает найти себе такого мужчину, который не будет мешать продолжать ее тайную деятельность леди Уистлдаун.

Пенелопа даже готова отказаться от своей безумной любви к Колину Бриджертону, а чем все это закончится, мы сможем узнать уже в скором времени.

Атлас

Премьера: 24 мая

В сюжете перед зрителями предстает гениальный аналитик, которая с недоверием относится к искусственному интеллекту. Ее роль исполняет одна из самых красивых женщин мира - Дженнифер Лопес.

Она присоединяется к миссии, чтобы поймать работа, но все идет совсем не по плану Атлас. Но смелая женщина не теряет надежды спасти будущее от искусственного интеллекта. А каким образом увидим в этой картине.

Эрик

Премьера: 30 мая

Бенедикт Камбербетч, играющий одного из лучших кукольников Нью-Йорка и создателя популярного детского шоу "Good Day Sunshine", переживает крах своей жизни. Все начинается с того, что его 9-летний сын Эдгар исчезает по дороге в школу.

Винсент убежден, что сын вернется домой, если он покажет по телевидению монстра Эрика, которого рисовал его сын. Но сработает ли это - покажет время

Кадр из сериала "Эрик"