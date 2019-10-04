Брежнева не сдержалась и рассказала об изменах Меладзе

Бывшая участница проекта "ВИА Гра" Вера Брежнева эмоционально отреагировала на слухи об изменах своего мужа продюсера Константина Меладзе. Украинская певица написала соответствующий пост на своей странице в Instagram.

В последние дни в сети активно обсуждался роман Константина с его подопечной Эрикой Герцег, которая является участницей "ВИА Гры". Брежнева долго ничего лично не комментировала, но теперь все же решила прояснить ситуацию.

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

"Читаю новости и в очередной раз восхищаюсь способностями своего мужа. Он успевает руководить офисом Meladzе Music, курировать 5 своих проектов, быть наставником в Голосе, писать песни, снимать клипы, выпускать релизы, утверждать весь контент, заниматься детьми, заботиться о брате, сестре, родителях, племянниках, принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, помогать в наших семейных вопросах и еще, по словам прессы - регулярно разводиться и погуливать с Эрикой! Ну просто браво! Товарищи ньюсмейкеры, спасибо", - написала Брежнева.

Константин Меладзе с Верой Брежневой (фото: instagram.com/meladzemusic)

На днях Брежнева в Instagram рассказала, что в последнее время не часто пишет в соцсетях, поскольку у нее было плохое настроение. При этом певица подчеркнула, что причин для грусти у нее не было, но поклонников это насторожило и они начали выяснять, что происходит в жизни певицы.

Эрика Герцег (Фото: instagram.com/meladzemusic)

Некоторые предположили, что плохое настроение Брежневой связано с тем, что ее муж закрутил роман с блондинкой Эрикой Герцег.

Слухи о том, что у Брежневой и Меладзе не все так хорошо, появились несколько месяцев назад. Певица удалила много фотографий из своих соцсетей, в том числе и с супругом.