Брежнєва не стрималася і розповіла про зради Меладзе

Колишня учасниця проекту "ВІА Гра" Віра Брежнєва емоційно відреагувала на чутки про зради свого чоловіка продюсера Костянтина Меладзе. Українська співачка написала відповідний пост на своїй сторінці в Instagram.

В останні дні в мережі активно обговорювалося роман Костянтина з його підопічною Ерікою Герцег, яка є учасницею "ВІА Гри". Брежнєва довго нічого особисто не коментувала, але тепер все ж вирішила прояснити ситуацію.

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

"Читаю новини і в черговий раз захоплююся здібностями свого чоловіка. Він встигає керувати офісом Meladzе Music, курирувати 5 своїх проектів, бути наставником в Голосі, писати пісні, знімати кліпи, випускати релізи, стверджувати весь контент, займатися дітьми, піклуватися про брата, сестру, батьків, племінників, брати участь у всьому, що відбувається в моєму житті, допомагати в наших сімейних питаннях і ще, за словами преси - регулярно розлучатися і погулювати з Ерікою! Ну просто браво! Товариші ньюсмейкери, спасибі", - написала Брежнєва.

Костянтин Меладзе з Вірою Брежнєвої (фото: instagram.com/meladzemusic)

На днях Брежнєва в Instagram розповіла, що останнім часом не часто пише в соцмережах, оскільки у неї був поганий настрій. При цьому співачка підкреслила, що причин для смутку у неї не було, але шанувальників це насторожило і вони почали з'ясовувати, що відбувається в житті співачки.

Еріка Герцег (Фото: instagram.com/meladzemusic)

Деякі припустили, що поганий настрій Брежнєвої пов'язаний з тим, що її чоловік закрутив роман з блондинкою Ерікою Герцег.

Чутки про те, що у Брежнєвої і Меладзе не все так добре, з'явилися кілька місяців тому. Співачка видалила багато фотографій зі своїх соцмереж, в тому числі і з чоловіком.