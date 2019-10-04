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Брежнєва не стрималася і розповіла про зради Меладзе

STYLERЖиття    04.10.2019 - 18:26
Брежнєва не стрималася і розповіла про зради Меладзе
Брежнєва відповіла на чутки про зради Меладзе (фото: колаж РБК-Україна)

Брежнєва прокоментувала чутки про зради Костянтина Меладзе

Колишня учасниця проекту "ВІА Гра" Віра Брежнєва емоційно відреагувала на чутки про зради свого чоловіка продюсера Костянтина Меладзе. Українська співачка написала відповідний пост на своїй сторінці в Instagram.

В останні дні в мережі активно обговорювалося роман Костянтина з його підопічною Ерікою Герцег, яка є учасницею "ВІА Гри". Брежнєва довго нічого особисто не коментувала, але тепер все ж вирішила прояснити ситуацію.

Брежнєва не стрималася і розповіла про зради Меладзе

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

"Читаю новини і в черговий раз захоплююся здібностями свого чоловіка. Він встигає керувати офісом Meladzе Music, курирувати 5 своїх проектів, бути наставником в Голосі, писати пісні, знімати кліпи, випускати релізи, стверджувати весь контент, займатися дітьми, піклуватися про брата, сестру, батьків, племінників, брати участь у всьому, що відбувається в моєму житті, допомагати в наших сімейних питаннях і ще, за словами преси - регулярно розлучатися і погулювати з Ерікою! Ну просто браво! Товариші ньюсмейкери, спасибі", - написала Брежнєва.

Брежнєва не стрималася і розповіла про зради Меладзе

Костянтин Меладзе з Вірою Брежнєвої (фото: instagram.com/meladzemusic)

На днях Брежнєва в Instagram розповіла, що останнім часом не часто пише в соцмережах, оскільки у неї був поганий настрій. При цьому співачка підкреслила, що причин для смутку у неї не було, але шанувальників це насторожило і вони почали з'ясовувати, що відбувається в житті співачки.

Брежнєва не стрималася і розповіла про зради Меладзе

Еріка Герцег (Фото: instagram.com/meladzemusic)

Деякі припустили, що поганий настрій Брежнєвої пов'язаний з тим, що її чоловік закрутив роман з блондинкою Ерікою Герцег.

Чутки про те, що у Брежнєвої і Меладзе не все так добре, з'явилися кілька місяців тому. Співачка видалила багато фотографій зі своїх соцмереж, в тому числі і з чоловіком.

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