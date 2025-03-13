Бренды и роскошные украшения от бывшего мужа-нардепа: сколько стоит "лук" актрисы Саливанчук
Популярный украинский блогер Николас Карма узнал, сколько стоит образ украинской актрисы театра и кино Анны Саливанчук.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост блогера в Instagram.
Сколько стоит лук Саливанчук
Прогуливаюсь по Львову, он встретил артистку и решил расспросить о ее вещах и аксессуарах.
Для стильного образа она выбрала total denim look, который дополнила бежевым пиджаком и головным убором такого же оттенка.
Саливанчук "выгуляла" джинсовую рубашку Aisenberg за 2000 гривен, джинсы коллаборации Adidas и Ksenia Schnaider за 4000 гривен, сапоги из денима на высоких каблуках украинского бренда - 7000 грн, а также бежевое пальто-пиджак бренда Sarna, которое стоило примерно столько же.
Анна Саливанчук (скриншот видео)
Карма обратил внимание на украшения и брендовую сумку Louis Vuitton.
"Я увидел сразу Van Cleef", - подчеркнул блогер, увидев серьги на звезде.
Саливанчук отметила, что у нее сережки, браслет, кольца и цепочка от этого бренда. Все это подарки от бывшего мужа-нардепа, с которым она развелась в 2023 году.
А голубую сумку крос-боди Louis Vuitton актриса подарила себе на 39-летие. Ее стоимость - 4200 долларов (около 174 тысяч гривен).
"Louis Vuitton я давно хотела, именно в этом цвете. Мне было 39 лет летом", - подчеркнула она.
Что известно про Анну Саливанчук
Актриса в 2006 году закончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. В том же году начала играть в театре, а с 2007-го - сниматься в кино.
На ее счету - более 30 ролей в фильмах и сериалах.
Около 8 лет Анна была замужем за народным депутатом и бывшим продюсером "Квартала 95" Александром Божковым. В этом браке у нее родились двое сыновей: Глеб и Никита.
В марте 2024 года артистка заявила, что расстается с мужем. Как оказалась, это случилось еще в мае 2023, но Саливанчук долго скрывала, что они уже не вместе.
В начале 2025 года она призналась, что закрутила новый роман.
Саливанчук с детьми и бывшим мужем (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)
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