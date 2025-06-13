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Про брехню та маніпуляції: 5 серіалів, які навчать розпізнавати психологічні ігри

Ці серіали навчать викривати брехунів та маніпуляторів
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Ці серіали не лише вражають сюжетом, а й вчать розпізнавати психологічні прийоми, якими користуються маніпулятори та брехуни.

РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує добірку серіалів, які допоможуть краще розбиратися в людях.

"Теорія брехні"

Доктор Лайтман знає, як прочитати жести людини та по обличчю визначити, бреше вона чи ні. Разом з командою професіоналів він вчить, як правильно читати людей та їхні приховані мотиви.


"Форс-мажори"

Найкращі адвокати Нью-Йорку Гарві Спектр та Майкл Рос вчать тонкощів боротьби в юридичному світі. Вони знають, як перетворити бажане на дійсне.


"Мислити як злочинець"

Працівники спеціального відділу ФБР борються із серійними вбивцями. Вони вдало аналізують поведінкові патерни, жести та реакції й вчать бачити приховані мотиви та відрізняти правду від маніпуляцій.


"Збреши мені"

Серіал чітко показує, як виглядають маніпулятори в суспільстві. Студентка закохується у старшокурсника, який скоїв злочин і спихнув провину на іншого. Опинившись у токсичних стосунках, вона зіштовхується з дилемою і робить безліч непоправних помилок.


"Безпека"

Головний герой намагається зрозуміти, хто та яким чином причетний до зникнення його дочки. Поступово він розв'язує клубок таємниць і усвідомлює, що навіть близькі можуть брехати.

 

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