О лжи и манипуляциях: 5 сериалов, которые научат распознавать психологические игры

"Теория лжи"

Доктор Лайтман знает, как прочитать жесты человека и по лицу определить, врет он или нет. Вместе с командой профессионалов он учит, как правильно читать людей и их скрытые мотивы.



"Форс-мажоры"

Лучшие адвокаты Нью-Йорка Харви Спектр и Майкл Росс учат тонкостям борьбы в юридическом мире. Они знают, как превратить желаемое в действительное.



"Мыслить как преступник"

Работники специального отдела ФБР борются с серийными убийцами. Они удачно анализируют поведенческие паттерны, жесты и реакции и учат видеть скрытые мотивы и отличать правду от манипуляций.



"Соври мне"

Сериал четко показывает, как выглядят манипуляторы в обществе. Студентка влюбляется в старшекурсника, который совершил преступление и спихнул вину на другого. Оказавшись в токсичных отношениях, она сталкивается с дилеммой и совершает множество непоправимых ошибок.



"Безопасность"

Главный герой пытается понять, кто и каким образом причастен к исчезновению его дочери. Постепенно он развязывает клубок тайн и осознает, что даже близкие могут лгать.